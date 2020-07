Liberecký talent Beran je prý hráčem pro španělskou ligu

Je mu teprve 19 let a poprvé v základní sestavě Slovanu nastoupil před necelými třemi týdny místo zkušeného Baluty. Jako zelenáč ovšem nezklamal. Naopak na sebe výkony ve skupině o titul výrazně upozornil. Tak silně, že Slavia začala usilovat o jeho návrat do Edenu, odkud si ho nechala pláchnout.

„Bery nás nepřekvapuje. Víme, co umí, dokazuje to od prvního tréninku. Akorát se s ním musí pracovat citlivě. Nejprve ho musí nasát mužstvo a on musí vědět, kde má silné a slabé stránky," poznamenává kouč Pavel Hoftych o jen 167 centimetrů vysokém teenagerovi.

„V soubojích to má těžké. Je to spíš fotbalista pro španělskou ligu než českou, která je hodně soubojová. Ale na hřišti má mimořádná řešení," chválí ho liberecký kouč.

Lukáš Provod ze Slavie a Michal Beran z Liberce.

Radek Petrášek, ČTK

Beran vyrůstal ve Slovácku. V šestnácti letech prošel Slavií, pak Bohemians a před rokem definitivně přestoupil k Nise, kde podepsal profesionální kontrakt. A tam po koronavirové pauze začala jeho pohádka. „Cítím se super. Moc děkuju trenérům, že dostávám příležitosti, snažím se vždycky odvést co nejvíc," říkal po restartu soutěže. Nyní uvažuje i o studiu vysoké školy. „Ještě nejsem rozhodnutý, je to tak padesát na padesát. Myslím, že s fotbalem by to skloubit šlo, když to bude dálkově," přemýšlí.

Fotbalová „vejška" ho čeká v příští sezoně. Pravděpodobně v dresu Slovanu, neboť podle informací Práva by ho Slavia v případě přestupu nechala pod Ještědem na hostování.