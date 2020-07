Případná náhrada za Hancka? Sparta prý vábí slavné jméno, které zářilo v Liverpoolu

Klíčový letní úkol pro fotbalovou Spartu? Vyřešit obsazení postu stopera. Na jaře se v rudém dresu ukazoval skvěle obránce Dávid Hancko, který v klubu hostoval. Letenští sice byli s jeho službami spokojení, jenže na hráče neuplatnili opci a hledají jinou cestu, jak hráče získat. Musejí se ale chystat i na situaci, kdy se jim to nepovede. Zdroje Sport.cz potvrzují, že už na Letné padají hodně zajímavá jména případných posil. "Sparta v tuto chvíli nebude a ani nechce žádná jména ani stav jednání komentovat," uvedl pro Sport.cz Vojtěch Přibyl, zástupce ředitele komunikace v letenském klubu.

Slovenský fotbalový obránce Martin Škrtel je prý v hledáčku pražské Sparty. Pokud klub neudrží stopera Dávida Hancka, mohl by angažovat jeho zkušenějšího krajana.

Trenér Sparty Václav Kotal po skončení sezony sice prohlásil, že dal vedení klubu najevo, jaké hráče by chtěl v kádru udržet pro novou sezonu. Jak to ale dopadne s Dávidem Hanckem, který se vypracoval v pilíř letenské defenzivy, není jasné. Slovenský reprezentant je hráčem italské Fiorentiny a ta chce za něj tučné odstupné.

Letenští s klubem z Apeninského poloostrova jednají, ale zjevně se jim nechce platit požadované miliony eur. O prodloužení angažmá má zájem i sám Hancko, kromě jiného třeba i kvůli lásce s tenistkou Kristýnou Plíškovou. Pokud však nedojde k dohodě mezi kluby, bude se obránce z Letné pakovat.

Dva na sobě nezávislé zdroje prohlašují, že pokud Hancko na Letné nezůstane, je nejžhavějším adeptem na místo stopera slovenský obránce Martin Škrtel. Ten momentálně hraje tureckou ligu za İstanbul Başakşehir, který vede tamní nejvyšší soutěž a je blízko mistrovského titulu. Někdejší hvězdě slavného Liverpoolu je pětatřicet let a má v Turecku smlouvu do konce sezony. Tuto variantu údajně preferuje v případě odchodu Hancka i majitel klubu Daniel Křetínský, zatím se však obě strany neshodly na podmínkách případného působení Škrtela v rudém dresu.

Další variantou, pokud Hancko na Letné skončí, by se mohl jevit příchod stopera Tomáše Petráška. Ten se během angažmá v polské nejvyšší soutěži vypracoval v jednu z hvězd tamní ligy, je kapitánem týmu a statistiky potvrzují, jak velkou je oporou týmu Rakowa. Podle zdrojů Sport.cz je na sparťanském seznamu posil vyhlédnutým stoperem číslo 2. Letenští uvažovali o angažování tohoto hráče už během zimy, teď je možné, že se tato varianta dostane opět do hry.

Dvoumetrovému stoperovi, který se netají tím, že je velkým fandou Sparty a její zápasy sleduje i během zahraničního angažmá, je 28 let. Sám hráč naznačil, že by se nebránil nové výzvě. Sparta ale musí počítat s tím, že nebude sama, kdo bude mít o Petráška zájem. Už během zimní pauzy se mluvilo o nabídce z Jižní Koreje, teď by mělo být ve hře i zámoří. Záležet tedy bude, zda najde Sparta případně řeč s polským klubem ohledně odstupného, které nemusí být zrovna zanedbatelné.

