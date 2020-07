Chtěli bychom hrát, ale za férových podmínek. Ty teď nejsou, míní trenér Karviné Jarábek

Ve čtvrtek obdržel trenér Karviné Juraj Jarábek zprávu o tom, že v týmu už nikoho nakaženého koronavirem nemá. Byla to ale zpráva dobrá, či špatná? Podle plánu vedení Ligové fotbalové asociace (LFA) by se nyní měla dohrát poslední dvě kola skupiny o udržení (23. a 26. července) a následovat má baráž (29. července a 1. srpna). To se ale nejen Karvinským moc nelíbí.

„Jsme na tom nejhůř. Ostatní trénují, udržují se nebo dostali dovolenou. Naši kluci nemohli dělat nic, byli zavření doma. Je strašně těžké se znovu mentálně dostat do takového stavu, že musí znovu do války. Jsme velmi handicapovaní, za mě je to strašně neregulérní," říká slovenský trenér.

Jak se cítíte po karanténě? V jakém rozpoložení je tým?

Není to nic příjemného. Já už byl ve třetí karanténě, být zavřený čtrnáct dní je ubíjející. Jsme rádi, že to máme za sebou.

Jak jste vyplnili čtrnáctidenní karanténu?

Kluci mohli dělat jenom to, co doma dělat jde. Někteří měli doma rotopedy, jiní si odpracovali hlavně sílu. Musíme věřit, že se udržovali.

Jaký může mít pauza dopad na kondici a formu?

Samozřejmě je to strašně nepříjemné. Žádný tým se s tím ještě nepotkal. Po týdnu to ještě fyziognomicky může být v pořádku, ale po dvou už vám padá všechno. Síla i kondice. Je to jen práce bez balonu, začínáme vlastně od nuly. Jsme v úplně neznámé situaci. Musíme i do tréninku najet opatrně, dnů na přípravu bude ale málo. Pokud opravdu odsouhlasí, že se liga dohraje, tak to bude hodně náročné. Musíme do toho jít s rozumem.

Kdy začnete trénovat?

Až nám to oficiálně dovolí hygiena. Měli jsme ve středu testy, že jsme negativní, jsme se dočetli v médiích. Oficiální stanovisko nemáme (ve čtvrtek v poledne), takže doufám, že v pátek budeme všechno vědět přesně. A pak budeme čekat, jak rozhodne Ligové grémium.

Jste připravení ligu dohrávat?

Je to prekérní situace. Kluci nemohli dělat nic, byli zavření doma. Zahraniční hráči, kterých máme čtrnáct, byli bez rodin, odloučení. Někteří dokonce volali, že by chtěli jet domů, protože si mysleli, že už se hrát nebude. Hlava pracuje, je strašně těžké je znovu mentálně dostat do stavu, že musí znovu do války. Jsme velmi handicapovaní, za mě je to strašně neregulérní. S kýmkoliv bych měnil.

Dá se hovořit o regulérní lize?

Po sportovní stránce absolutně ne. Fyziognomie, trénovanost, kontakt s balonem, spolupráce s týmem... To nám chybělo. Ve všech těchto věcech a v přípravě na zápas jsou soupeři úplně někde jinde. A času je strašně málo. Devíti klukům končí smlouvy, volají jim jiné kluby ohledně jejich dalšího angažmá. Je opravdu těžké vše znovu nastavit. Je to neregulérní. A měli jsme i takový případ, že nejmenovaný hráč má těhotnou manželku, končí mu smlouva a bojí se korony. Má dilema, jestli ještě vůbec pokračovat nebo ne.

Měli byste hrát čtyři zápasy v deseti dnech, pokud počítáme i baráž. Jde to zvládnout?

Tohle nikdo nezažil. Kdo hrál čtyři klíčové zápasy sezony v deseti dnech po dvou týdnech bez tréninku? Nikdo. Kdybychom do toho šli z plné přípravy, můžu říct, že jsme připravení, nabouchaní, ale tohle? Může se nám zranit kdokoliv.

Zprava Radim Breite z Olomouce a Abdulrahman Taiwo z Karviné.

Jaroslav Svoboda, ČTK

Myslíte, že k tomu Ligové grémium přihlédne?

Nechtěli jsme plakat, ale dokonce nás obviňovali, že jsme tomu šli naproti. To je úplná stupidita. Pozitivní hráče měla i Mladá Boleslav nebo Slavia, všichni tehdy křičeli, aby se to odpískalo a nehrálo. Jsem zvědavý, jak se zachovají tyto kluby na grémiu.

Jak vnímáte názory, že jste šli viru naproti?

To nebudu komentovat. Hráli jsme dobrý fotbal, věřili jsme si. Doma jsme hráli výborné zápasy, třeba i se Spartou a kdybychom měli o dva až čtyři body víc, bylo by to veselejší. Chtěli bychom hrát, ale za stejných a férových podmínek. Takhle je to podle mého absolutně neregulérní.