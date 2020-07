Baráž se ruší, fotbalová liga bude s 18 týmy. O čem ještě rozhodlo grémium?

Poslední dvě kola nadstavbové skupiny o záchranu byla odložena kvůli rozšíření koronaviru v Karviné a nachystané řešení odsouhlasené Ligovým grémiem má dvě varianty. Pokud se skupina dohraje, sestoupí mužstvo na posledním místě a z druhé ligy postoupí kromě vítěze soutěže Pardubic i Brno a pražská Dukla.

Když se skupina o záchranu v první lize nedohraje, nesestoupí nikdo a společně s Pardubicemi postoupí Brno. Po odehrání příštího ligového ročníku sestoupí z nejvyšší soutěže tři kluby, zatímco z druhé nejvyšší soutěže postoupí jen jeden tým.

Schválené varianty a rozšíření ligy na osmnáct klubů odsouhlasila většina z přítomných představitelů I. a II. ligy. Z 30 přítomných na gremiu jich pro hlasovalo sedmadvacet.

Příští ligový ročník by pak měl odstartovat 22. srpna. Každopádně se v příští sezoně nebude hrát v lize nadstavba, která měla premiéru před dvěma lety. "S osmnácti účastníky by to termínově bylo neproveditelné," vysvětlil šéf Ligové fotbalové asociace (LFA) Dušan Svoboda po skončení grémia.

Rozšiřujeme o další podrobnosti.