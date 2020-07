První liga? Nejkrásnější dárek k narozeninám, raduje se kouč Brňanů Machálek

Fotbalisté Zbrojovky Brno slaví po rozhodnutí ligového grémia postup do nejvyšší soutěže a dnešní verdikt znamená také předčasný dárek pro trenéra Miloslava Machálka k pondělním 59. narozeninám. Tým z moravské metropole se vrací do nejvyšší soutěže po dvou letech, loni se jeho cesta zastavila v baráži, kterou lépe zvládla Příbram. V aktuální sezoně poznamenané pandemií koronaviru byla baráž zrušena a Brňané mají postup jistý z druhého místa i v případě, že se nepodaří dohrát prvoligovou skupinu o záchranu.

Machálek v minulém ročníku trénoval sousední Líšeň, do Zbrojovky přešel na podzim. Zpráva o prvoligové jistotě ho zastihla na chalupě u Protivanova.

"Jsem nesmírně šťastný, že to tak dopadlo. Byla to velmi náročná a komplikovaná sezona a pro mě je podstatné, že se na jejím konci splnil cíl a sen v podobě návratu do první ligy," řekl ČTK trenér, který po příchodu do Zbrojovky opustil civilní zaměstnání na krajském úřadě v Olomouci a po patnácti letech zase začal trénovat na plný úvazek.

A zrovna v nestandardní sezoně, ochromené načas koronavirem. I přesto tuto etapu nepovažuje jednoznačně za nejtěžší ve své trenérské kariéře. "Už když jsme postupovali s Líšní do druhé ligy, tak to bylo taky bláznivé, ale toto je mnohem sledovanější," konstatoval Machálek.

V první lize bude patřit věkově k nejstarším trenérům, ale zároveň i ke služebně nejmladším. Na kontě má totiž jeden jediný odkoučovaný zápas mezi elitou. "To snad ani nemohu počítat, to už je dávno," zavzpomínal na krátkodobé angažmá, či spíše záskok v roce 2003 u týmu Slovácka. Opravdová premiéra se vší zodpovědností jej čeká nyní. "Okamžitě se pouštím do práce," prohlásil.

Fanoušci už nevěřili

Zbrojovka už na svém webu oznámila, že do přípravy naskočí první tým na přelomu na přelomu července a srpna. Bližší podrobnosti ohlásí klub v pondělí. "Moc se těším na svoji první sezonu v první lize. Co jsem tak sledoval, už ani fanoušci nevěřili, že by to mohlo takto dopadnout. O to větší zodpovědnost nás čeká," řekl Machálek.

💬 "Jsme šťastní. Naše práce nepřišla vniveč a po nesmírně náročné a komplikované sezóně můžeme říci, že je hlavní cíl splněn a pro příští sezónu bude Brno prvoligové," hlásí trenér Machálek.



ℹ️ Více informací na webu ▶️ https://t.co/7G6lciqWHG pic.twitter.com/075MESBPFZ — FC Zbrojovka Brno (@FCZbrojovkaBrno) July 17, 2020

On sám ví, co jeho Zbrojovka bude nejvíc potřebovat, aby hrála v lize důstojnou roli. "Ve druhé lize jsme hodně stříleli góly, dařila se nám ofenziva, tam nás bota netlačí. Takže je jasné, v čem bude spočívat naše snaha o posílení," podotkl brněnský kouč.