Mustedanagič přestoupil ze Sparty do Sarajeva, kde už hostoval

Bosenský fotbalista Zinedin Mustedanagič přestoupil z pražské Sparty do FK Sarajevo, kde už hostoval v jarní části sezony. Oba kluby o přesunu jednadvacetiletého záložníka či útočníka informovaly na svých webech. Mustedanagič s bosenským mistrem podepsal tříletou smlouvu.

Mustedanagič přišel do akademie Sparty ve třinácti letech a jako velký talent podepsal první profesionální kontrakt už v roce 2015. Do A-týmu Letenských se však neprosadil a dohromady si zahrál jen v sedmi ligových utkáních.

Bosenský reprezentant do 21 let v minulých letech hostoval v pražské Dukle, Ružomberku, Českých Budějovicích a naposledy v Sarajevu, kde zasáhl do dvou ligových zápasů a připsal si asistenci. Kvůli koronavirové pandemii se bosenská nejvyšší soutěž nedohrála a FK Sarajevo byl na začátku června vyhlášen mistrem.