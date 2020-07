GLOSA: Věřte nevěřte, přesto si zkusme zahrát na Mirky Dušíny

Teď půjde hlavně o ochotu a vůli. Kluby zainteresované do bojů o záchranu v nejvyšší fotbalové soutěži sice tyto dvě základní premisy potřebné pro dohrání ligové nadstavby na pátečním grémiu deklarovaly, jenže kdo si troufne předpovědět, co přinesou dny příští? Zvláště, když se ani v samotném moravskoslezském regionu neshodne tamní hejtman s hygieniky, zda je další výskyt potvrzených ohnisek koronaviru v kraji skutečně natolik alarmující, aby preventivní opatření musela být přijímána hned a okamžitě, aniž by o nich byl on informován.