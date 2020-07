Nahradit legendu? Výzva a čest, že si vybrali mě, hlásí slovenská posila Budějovic

Pětadvacetiletý stoper přišel na Střelecký ostrov ze Žiliny a úkol má přetěžký: nahradit legendu Sivoka. „Je pro mě čest, že si mě vybrali místo Tomáše. Byl velmi kvalitní, je těžké takového hráče nahradit. Beru to jako velkou výzvu, ale nechci si to připouštět, protože by mně to mohlo svazovat nohy," tvrdí šikovný fotbalista, jenž byl pro Horejše v hledáčku volbou číslo jedna. „Jednoznačně. O nikom jiném jsme neuvažovali. Hodně jsem o něj stál," potvrzuje 43letý trenér.

Na Králika sází. Odchovanec Žiliny patřil k základním stavebním kamenům mužstva a navzdory mladému věku není v dospělém fotbale žádným zelenáčem. „Od osmnácti let hraje slovenskou ligu, má už něco odkopáno," připomněl Horejš jeho více než sto duelů ve slovenské nejvyšší soutěži a od čerstvé akvizice si dost slibuje. „Je silnej na balonu. Má všechny předpoklady, aby hrál moderní fotbal. Věřím, že dirigentské schopnosti a zkušenosti přenese i sem," přeje si kouč.

Novým hráčem Dynama je MARTIN KRÁLIK z @mskzilina. V našem klubu podepsal smlouvu na tři roky! pic.twitter.com/yam7HGQrq1 — SK Dynamo ČB (@SK_Dynamo_CB) July 20, 2020

Jihočeské angažmá Králikovi doporučoval také parťák Lukáš Jánošík, další bývalý borec Žiliny, která na konci března kvůli dopadům pandemie koronaviru vyhlásila likvidaci. Patnácti hráčům s nejvyššími kontrakty dala výpověď. „Nikdo z nás to neočekával. Klub řadu let fungoval na vysoké úrovni. Výplaty a vůbec všechno bylo celou dobu v pořádku. Mrzelo mě to, ale je potřeba se dívat dopředu. Na Žilinu nemůžu říct ani jedno špatné slovo. Vděčím jí za vše," řekl Králik.

List už obrátil, na Střeleckém ostrově uzavřel tříletou smlouvu a chystá se na vůbec první zahraniční misi. „Jsem zvědavý a mám i dost očekávání. Budu muset na sobě pracovat a makat," tuší.

Na dresu ponese oblíbenou trojku, byť mezi novináře přišel s trikem, které zdobila třináctka. Tedy číslo, které je v řadě zemí považováno za symbol smůly. „Neberu, že by třináctka byla nešťastná. V mládeži jsem ji nosil. Mám ji rád, ale trojku ještě radši," usmívá se.