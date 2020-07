Konec smlouvy! Odchod! Letnou opouští následovník rodinné sparťanské tradice

S rudým dresem se rozloučil vítězstvím v MOL Cupu a třetím místem ve skončeném ligovém ročníku. Evropské poháry si za Spartu na podzim už nezahraje.

Přitom právě v nich se také zapsal do paměti fanoušků. Přestože je levonohým hráčem, parádní trefy zaznamenal pravačkou: gól v domácím utkání proti Laziu v osmifinále Evropské ligy, branku Teplicím v ligovém zápase v létě 2018 a naposledy zásah ve čtvrtfinále MOL Cupu na Letné proti Baníku Ostrava.

Frýdek byl součástí týmu, který došel do čtvrtfinále Evropské ligy v sezoně 2015/2016. Debut v dresu A-mužstva v soutěžním zápase prožil syn slavného sparťanského hráče z éry devadesátých let už v sezoně 2011/2012. Poté odešel do Liberce jako součást transferu Lukáše Váchy, zpod Ještědu se vrátil na Letnou v roce 2015.

https://www.facebook.com/ACSpartaPraha/posts/10158392506707068

Frýdek prozatím v kariéře odehrál 176 ligových zápasů. V rudém dresu si hráč, který nastupoval na kraji obrany, na křídle, nebo ve středu zálohy připsal 23 startů v zápasech na mezinárodní klubové scéně, nosil i kapitánskou pásku. Dostal se také do seniorského národního týmu.

Ve Spartě působil i jeho mladší bratr Christián, v minulé sezoně ovšem hostoval v Hradci Králové.