Způsobil to Souček! Malý klub se může těšit na prachy, o kterých se mu ani nesnilo

Slovan, jehož áčko kope v divizní skupině D, má obdržet zhruba 43 milionů korun, podíl z přestupové částky, kterou od anglického klubu dostane Slavia. Sumu, která je pro malý klub jen těžko dosažitelná. Zkrátka z říše snů… „O využití těch peněz by rozhodlo vedení spolku a v každém případě by šly do infrastruktury klubu," řekl Blesku šéf klubu Pavel Mazánek, ale s plánováním je obezřetný. „Víte, jak to je. Řešit se to dá, až ty peníze budou opravdu tady na dřevě."

Tomáš Souček hrával na Vysočině jako žák, ale záhy si ho našla Slavia a začal dojíždět do Prahy, aby tam zakotvil.

Slavia má inkasovat od Kladivářů v přepočtu celkem 429 milionů korun a podle dohody, kterou měl potvrdit i šéf Slavie Jaroslav Tvrdík, z ní připadne deset procent bývalému Součkovu klubu.

Ten se na mládež zaměřuje i v současnosti. Pořádá také prázdninové fotbalové kempy.