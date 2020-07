Rukama, nohama... Kolumbijec v Bohemce zápolí s češtinou. Vtip ale nezkazí, chválí ho kabina

„Vracím se domů," hlásil Mosquera v únoru po příletu do Prahy a sršel dobrou náladou. Klokani mu přirostli k srdci, k Česku ho navíc pojí citové pouto. „Pochází odsud moje manželka, seznámili jsme se tehdy v baru," vzpomíná 30letý křídelník na osudové setkání. Stesk milované partnerky po domově sehrál při jeho comebacku důležitou roli. „Probírali jsme to spolu a udělali správné rozhodnutí," těší chlapíka, který byl v kontaktu s ředitelem klubu Jakubowiczem už od ledna.

Kouče Klusáčka během únorových testů přesvědčil a vydobyl si kontrakt do konce sezony. V šatně přitom narazil na pár starých známých. Třeba na Krcha, Šmída nebo současného asistenta trenéra Brabce, s nimiž tenkrát kopal. „Bylo to takové překvapivé. Vrátit se sem a nenajít ho už jako spoluhráče. Hodně mi na jaře radil, říkal mi věci, které mě můžou herně posunout," libuje si Mosquera.

V Kolumbii na podzim nenastupoval kvůli trablům s kolenem a podstoupil dokonce operaci. Do Bohemians zamířil jako volný hráč a rozjezd měl pomalejší. Jenže po koronavirové pauze postupně nabíral formu. Zatímco při první štaci u Botiče (2014 až 2016) stihl tři ligové góly, stejnou porci zvládl teď během pouhých deseti bitev. Výraznou stopu zanechal hlavně v semifinále skupiny o Evropu, když v odvetě sestřelil Slovácko.

V ofenzivě byl platný a s balonem si rozuměl. Sílu prokázal v kombinaci a hře jeden na jednoho. „Má nedostatky při hře dozadu, ale vyrovnával je nadstavbou směrem dopředu, kterou má úžasnou. Levačku má fakt dobrou, což vidíme i na tréninku. I když víme, že si míč nedá na pravačku, stejně je těžký ho bránit," chrlí komplimenty stoper Lukáš Pokorný. S týmem se Mosquera brzy sžil a vysekl mu poklonu. „Je v něm ohromný potenciál, může dosáhnout v lize velkých věcí. Klub má navíc věrné fanoušky, kteří si zaslouží ještě lepší výsledky," vykládá.

Největší potíž tak Kolumbijci činí jazyková bariéra. Známé pořekadlo zní: „Když chceš s vlky býti, musíš s nimi výti." Jenže Mosquera do tajů češtiny nepronikl. „Umím jenom běžné věci. Dobrý den, dobré odpoledne, dobrou noc, jak se máš...," přiznává. Na štíru je i s angličtinou, což mu v šatně komplikuje život. „Mluvíme s ním rukama, nohama... Při řeči protká češtinu, angličtinu a španělštinu do jednoho jazyka a vždycky z toho něco vznikne," směje se Pokorný.

Jhon Mosquera z Bohemians gól během utkání ve skupině o Evropu se Slováckem.

Vlastimil Vacek, Právo

„Hrál tu už dřív, má ženu Češku. Takže mě mrzí, že se česky nenaučil líp, protože si myslím, že by mohl být mnohem víc součástí mužstva," míní další stoper Lukáš Hůlka, jenž jako jediný z klokaní party ovládá španělštinu a často funguje jako tlumočník. „Jhon se mnou v klubu mluví nejvíc. Když někdo z vedení, realizačního týmu nebo kluků cokoliv potřebuje, přijde za mnou s prosbou, jestli bych mu to nepřeložil," potvrzuje.

Na rodáka z Cali však jinak pěje chválu. Oceňuje především charakterové vlastnosti. „Fantastický kluk. Je pro každou srandu, nezkazí žádný vtip, chce si povídat. Není typ, který by si sedl do kabiny a nevěděli byste o něm," líčí.

„Opravdu příjemnej člověk, bezprostřední. Některé lidi už znal a do kabiny zapadl, jako by v ní byl spoustu let," přitakává Pokorný. S nikým problém nemá, kabina ho bere a česky prý trošičku rozumí. „Ale musíte na něj mluvit hodně jednoduše a pomalu," utrousil Hůlka. Mosquerovi sice pomáhal, žádné pozvání na výlet do Latinské Ameriky však od něj neobdržel. „Takhle daleko jsme se nedostali," chechtá se 25letý zadák.

Po skončení sezony ovšem plánoval s parťákem výměnu dresů. „Ne proto, že bych já nebo on měl odcházet, ale zkrátka, abychom jeden na druhého měli památku. Takový odraz našeho vztahu," prohlásil.

Choreo fanoušků Bohemians 1905 k příchodu útočníka Jhona Mosquery před utkáním s Karvinou.

Vlastimil Vacek, Právo

Navzdory časté komunikaci při tréninku spolu volný čas moc netrávili. Hůlka do Prahy pravidelně dojíždí a Mosquera se věnoval rodině. „Mám dcerku. Na zahradě s ní skáču na trampolíně, staráme se o malého králíka, kterého jsem jí dal. Se ženou zajdeme na procházku nebo občas do centra na skleničku nebo jídlo. Místní kuchyni mám rád," pokyvuje Mosquera, jemuž šmakuje i české pivo. „Je výborné, naprostý zázrak! Hodně odlišné od toho kolumbijského," chválí muž ze jihoamerického státu, kde vyrostlo nespočet fotbalových talentů a top hráčů, ať už Valderrama, Higuita nebo Asprilla. V současnosti dělá zemi s téměř 50 miliony obyvatel skvělou reklamu zase James Rodríguez či Cuadrado.

V české metropoli postrádá Mosquera hlavně rodinu a přátele. „A taky svého pejska, některá jídla a ovocné džusy," souká ze sebe borec, jenž si vedle Deportiva Cali zahrál i za jiný přední klub Atlético Nacional. Je zvědavý, jak by Klokani dopadli v konfrontaci s kolumbijskými celky, v tamní lize by to prý ale měli velmi těžké. „Bylo by fajn, kdyby Bohemka sehrála pár zápasů s kolumbijskými týmy. Vidělo by se," hlásí Mosquera, jenž na dálku bedlivě sleduje koronavirovou krizi v jeho vlasti a strach o své nejbližší netají.

„Naštěstí jsou všichni v pořádku," oddechne si. Přesto má ke klidovému režimu dost daleko. Situace v Kolumbii není růžová, úřady aktuálně evidují už 211 038 případů nakažených, přičemž 7166 lidí nemoci covid-19 podlehlo. „Moc se o všechny bojím," dodal.