Vozábal odmítá rozpad týmu. Vítá posily ze Slovenska i Nigerijce

„Říká se to a chceme tomu předejít. Snažíme se udržet kádr co nejvíc pohromadě. Zachovat kostru a sestavit takové mužstvo, které bude schopné navázat na loňský rok," burcuje šéf Dynama. Radost mu udělalo setrvání brankářské ikony Drobného, přesto počítá ztráty.

Kariéru ukončil kapitán a lídr defenzivy Sivok, do Jablonce zase zamířil střelec Schranz. Z kabiny se vytratili i jiní borci. Hostování skončilo Šulcovi, Havelkovi, Kulhánkovi i Granečnému. Kopačky pověsili na hřebík veteráni Křížek s Táborským. Smlouva vypršela Rabušicovi a Sušak se vrátil do Chorvatska. Vozábal však rozpad mužstva odmítá. „Nehroutíme se. Ze základu odešli vlastně jenom dva kluci: Sivok a Schranz," říká. „Třeba Rabušic skoro nehrál, Granečný nebyl pětkrát vůbec v nominaci na utkání," utrousil.

Do útočné fáze zůstává Ledecký, na hostování z Plzně čerstvě dorazil Nigerijec Ekpai, jenž už na podzim oblékl dres Budějovic v pěti ligových duelech a po zranění se pokusí o restart kariéry. Tříletou smlouvu uzavřel na jihu Čech i jeho krajan Bassey, jehož transfer Dynamo dolaďovalo s druholigovým Ústím nad Labem, za něž v minulé sezoně nasázel pět gólů.

Českobudějovický David Ledecký nasázel Hradci Králové hattrick.

dynamocb.cz

„Je to rychlostní typ, navíc rozumí česky a s ligami je tady spjatý. Zvýší konkurenci v týmu," míní kouč Horejš. „Na hrotu mohou nastupovat taky Mezsároš nebo Jánošík," připomíná Vozábal. Políčeno má přitom na další ryby. „Řešíme příchod jednoho obránce, který je v současnosti v zahraničí. Jednáme i o některých hráčích na křídla," vykládá tajemně.

Zároveň se nevzdává ani návratu šikovných mladíků Šulce a Havelky. Pokud by si nevybojovali místo ve svých mateřských klubech Plzni respektive Spartě, cestu na Střelecký ostrov mají otevřenou dokořán. „Znají tým, trenéra, prostředí. Když to přeženu, není problém, kdyby přišli i dva dny před startem ligy," ujišťuje 41letý funkcionář.

Martin Vozábal, generální sportovní manažer Dynama České Budějovice.

Vlastimil Vacek, Právo

Posily lovili Jihočeši zatím hlavně na Slovensku. Ze Senice přivedli reprezentanta do 21 let Baumgartnera, levonohého a perspektivního záložníka, jenž v mládeži kopal za italskou Veronu. Ze Žiliny pak vedle Jánošíka přišel 25letý stoper Králik, před nímž stojí nelehký úkol: nahradit Sivoka. „Je silnej na balonu. Má všechny předpoklady, aby hrál moderní fotbal. Věřím, že dirigentské schopnosti a zkušenosti přenese i sem," přeje si Horejš. Pohyby v kádru směrem ven nejsou vyloučeny, konkrétní nabídka na hráče ale v Dynamu neleží. „Někteří se zviditelnili, ale bylo to vše jenom v rovině dotazů," dodává Vozábal.