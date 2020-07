Změny ve Spartě? Žádná nejistota, ujišťuje Dočkal. Za Stramaccioniho bylo otazníků příliš

Krátká dovolená, hned po ní návrat na trávník. Fotbalisté pražské Sparty zahájili pod vedením kapitána Bořka Dočkala letní přípravu. Bude trvat jen měsíc. „Ani bych neřekl, že volno bylo krátké. Co si vybavuji, tak poslední roky jsem dovolenou v létě měl podobně dlouhou. Buď jsem působil v soutěžích, kde se i přes léto normálně hrálo, nebo jsem po sezoně byl na akcích s reprezentací,“ říká jedenatřicetiletý záložník. Na záběry z prvního tréninku se můžete podívat v přiloženém videu.

Letenští čekají, zda zůstanou Hancko a Kanga. Costa, Frýdek a další hráči po skončení smluv jsou pryč. Sparta prochází v letním přestupním období poměrně velkými změnami.

„Vnímám, že ač přestavba může působit dost razantně, minimálně, co se týká počtu, tak necítím takovou nejistotu, která tady byla například před třemi lety, kdy naráz přišlo do týmu deset nových lidí," poukazuje Bořek Dočkal v rozhovoru pro klubový web na začátek neúspěšné éry italského kouče Stramaccioniho.

🗣️ DOČKAL | „Poslední dobou bylo zápasů tolik, že za ty dva týdny dovolené se nedalo fyzicky nic ztratit. S nabíráním kondice, které nás teď čeká, by tedy neměl být žádný problém."



Kapitán Sparty Bořek Dočkal na startu letní přípravy.



„Tenkrát kolem velkých změn byla spousta otazníků, protože přicházeli do klubu hráči, kteří nebyli tolik známí a nevědělo se, co od nich čekat," připomíná kapitán reprezentace razantní internacionalizaci na Letné.

Projekt se nepovedl, klub se vrací k normálu. „Teď mám pocit, že všichni, co ve Spartě jsme, víme navzájem, co od sebe očekávat. Během jara se tady utvořilo jádro týmu, ustálila se sestava, která byla úspěšná a vytvořila pevné základy. Pokud základy budou držet, na určitých postech se kádr povede zkvalitnit, vytvořit větší konkurenci, tak to vnímám směrem k nové sezoně pozitivně," ujišťuje Dočkal na startu jeho sedmého ročníku v rudém dresu.

Během zimy podstoupil velký boj

Po restartu ligového jara, kdy se hrálo v rychlém sledu, se úplně přestalo mluvit o vážném zranění achillovky, které prodělal. Se šlachou měl problémy.

„Teprve poslední dva zápasy před pauzou (proti Baníku v poháru a na Slavii v lize) jsem konečně cítil, že moje tělo funguje tak, jak má. Dokázal jsem po zápase během dvou dnů kompletně zregenerovat, připravit se na další a absolvovat kompletní týdenní tréninkový proces," popisuje Dočkal.

Na startu jara ho achillovka pořád limitovala. „Dá se říct, že během celé zimní přípravy jsem měl pořád značné problémy. Kotník mi otékal a celkově to byl pro mě spíš boj než radost z fotbalu," netají.

Ligové zápasy pak přečkal, zpočátku však po nich nemohl pořádně trénovat.

„Třeba tři dny po zápase jsem měl nějaké drobné potíže a nemohl naplno trénovat. Až po domácím zápase s Ostravou a derby na Slavii jsem konečně cítil, že se to srovnalo a můžu vše dělat jako před zraněním. Většinu drobných zranění jsem měl paradoxně na druhé straně těla," kvituje Dočkal, že složité období už je pryč.