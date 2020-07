Mistr ulovil další posilu, znovu v Liberci. Do Slavie míří talentovaný Beran

Transfer nabral rychlý spád. Michal Beran přestupuje z Liberce do Slavie, s klubem podepsal smlouvu do června 2024. Devatenáctiletý záložník zamířil do Rakouska, kde se připojí ke zbytku týmu, který je v Aigenu na kondičním soustředění. Finální forma přestupu se ještě se Slovanem dolaďuje. Ve hře je varianta, že mladý záložník stráví podzim na hostování v Liberci.

„Slavia je nejlepší tým v Česku, jsou tu nejlepší hráči a s nimi pochopitelně i velká konkurence. Já ale věřím, že jsem připravený. Chtěl bych ukázat, že sem patřím, že přestup nebyl omyl. Chci přesvědčit trenéry, fanoušky a předvést se v dobrém světle," líčí Beran pro klubový web.

💬 „Jsem velmi rád, že to dopadlo. Když se ozvala Slavia, nebylo co řešit.“



🗣️ Na #slaviatv najdete první rozhovor Michala Berana po přestupu k sešívaným! 🐏



📺 ROZHOVOR ➡️ https://t.co/InrdpcQEO2 pic.twitter.com/AEs1mSqKky — SK Slavia Praha ⭐️⭐️ (@slaviaofficial) July 27, 2020

„Michala jsme sledovali dlouhodobě, celou uplynulou sezonu. Od chvíle, kdy jsme ho viděli v létě v přípravných zápasech. Zaujal nás a byli jsme s ním dlouhodobě v kontaktu. Jsme rádi, že jsme ho získali pro Slavii. Vidíme v něm do budoucna velký potenciál," hlásí z Rakouska trenér Jindřich Trpišovský.

„Je to moderní prototyp hráče se skvělým driblingem, finální fází a předfinální přihrávkou. Má sice jenom pár ligových startů, ale potenciál naznačuje obrovský. Je to pro nás hráč směrem do budoucna, a proto chceme, aby s námi absolvoval část přípravy a následně měl herní vytížení v Liberci. Jsem rád, že jsme se dohodli," naznačil kouč nejbližší plány s Beranem.

O Slavii si povídali celý kemp

S jeho angažováním sešívaní neotáleli. „Jednání začínalo na konci sezony a nakonec dobře dopadlo, což mě těší. Rozhodl určitě největší zájem, protože se Slavia ozvala jako první a nebylo co řešit," shrnuje talentovaný hráč.

📸 | Takhle vypadaly první momenty Michala Berana v Edenu! 🐏



🖼️ GALERIE ➡️ https://t.co/efqxZBjaNk pic.twitter.com/ohrANP0JUz — SK Slavia Praha ⭐️⭐️ (@slaviaofficial) July 27, 2020

Vrátil se z krátkého srazu reprezentace U21, kde byli také slávisté Patrik Hellebrand, Jakub Markovič nebo David Zima. Měl tedy dost času načerpat od nich informace.

„O Slavii jsme si povídali celý kemp. Jsou to úžasní kluci a všechen čas jsme strávili spolu. Povídali jsme si o Slavii, o tom, jak vyhráli titul," usmívá se Beran.

První zkušenost s Edenem? Podavač míčů

Devatenáctiletý záložník začal svou kariéru v 1. FC Slovácko, kde hrál od svých osmi let. V roce 2017 se pak spolu se svým bratrem Štěpánem (ročník 2004) přestěhoval do Prahy. Jeho mladší bratr Štěpán přestoupil do Slavie a působí teď v týmu U17, Michal zamířil do celku Bohemians Praha 1905. Krátce ale nastupoval i v červenobílém.

„Je to asi tři roky zpátky, kdy jsem tady klukům podával balony. Doufám, že atmosféru na stadionu brzy budu moct zažít jako hráč," usmívá se Beran.