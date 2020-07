Také Malinský je na odchodu, do Liberce přicházejí Matoušek a Jugas

Trenér Pavel Hoftych dovedl Slovan až do pohárové Evropy. V krátké letní pauze však bude dávat dohromady prakticky nový tým. Změn v kádru je víc než dost...

Jak klub na svém webu oznámil, z kádru minulé sezony už do letní přípravy nenastoupili Alexandru Baluta, Jakub Hromada (konec hostování ze Slavie), Matěj Hybš (přestup do Plzně), Achmed Alibekov (konec hostování z Dynama Kyjev), Ondřej Karafiát, Jan Kuchta (přestup do Slavie). Elvis Sukisa Mashike má svolení hledat si angažmá. Do pražské Slavie přestupuje i mladý záložník Michal Beran, který se zapojí do přípravy červenobílých, ale podle dohody by se měl vrátit do Liberce na hostování.

Tomáš Malinský ze Slovanu Liberec a trenér Pavel Hoftych během utkání na Spartě.

Vlastimil Vacek, Právo

Na pondělním srazu se nehlásil ani Tomáš Malinský, jehož přestup do jiného klubu se momentálně dotahuje. Hlavním favoritem je znovu mistrovská Slavia...

Naopak do přípravy s týmem trenéra Hoftycha se nově zapojují obránci Jakub Jugas a Daniel Kosek se záložníkem Janem Matouškem, kteří přicházejí na hostování ze Slavie.

Na prvním tréninku se také objevili i dva talentovaní útočníci, devatenáctiletý Černohorec Nikola Gluščevič z mládežnických celků FC Sevilla a stejně starý Slovák Lukáš Csáno z Trnavy. Stejně jako oni se o svou šanci přichází poprat i záložník Jakub Barac z Varnsdorfu, který prošel akademií Slovanu. Připravovat se s týmem zatím bude i zkušený útočník Michael Rabušic, jemuž skončila smlouva v Českých Budějovicích.

Sešívaným se spolupráce vyplácí

Pohyb na trase Liberec - Slavia je velmi čilý. Jugas s Matouškem strávili poslední sezonu na hostování v sousedním Jablonci. Kosek pravidelně nastupoval za slávistický B-tým, s týmem U19 se zúčastnil Youth League a na začátku července debutoval za A-tým, kdy nastoupil v základní sestavě sešívaných v předposledním utkání nadstavby právě na hřišti Liberce.

ℹ️ | Trio slávistů Jakub Jugas, Jan Matoušek a Daniel Kosek se zapojili do přípravy s @FCSlovanLiberec. Jejich hostování na severu Čech se finalizují! 🏔️



Hodně štěstí pod Ještědem, kluci! 🤞



📰 ČLÁNEK ➡️ https://t.co/vhDcJlh7FS pic.twitter.com/puo3U2Ae1o — SK Slavia Praha ⭐️⭐️ (@slaviaofficial) July 27, 2020

„Z Liberce jsme přivedli několik hráčů. My jsme potřebovali kádr také mírně recipročně zúžit a Slovanu několik hráčů vrátit. Dlouhodobě se nám hráči, kteří odcházejí do libereckého prostředí, vyplácejí. Jako příklad slouží Petar Musa nebo Jan Kuchta," poukazuje trenér sešívaných Jindřich Trpišovský na klubovém webu.

„Jakub Jugas, Honza Matoušek a Daniel Kosek jsou všechno hráči, o které měl Liberec zájem. Potřebují herní vytížení a projevili zájem do Slovanu jít. U každého hráče je to trochu jiný případ, ale o všechny z nich Liberec stál, postově jim to vychází. Liberec bude hrát předkola Evropské ligy. Hráči budou v předním českém klubu a zahrají si o Evropu. Pro všechny strany je to výhodné," pochvaluje si Trpišovský.