Ve fotbalovém Brně je koronavirus, A-týmu se nákaza netýká

Ve fotbalovém klubu Zbrojovka Brno se objevil případ nákazy koronavirem. Jeden z mladších žáků měl podle klubového webu pozitivní test na nemoc covid-19 a týmy do 12 a 13 let preventivně nastoupily do karantény. Prvoligové A-mužstvo během současné letní přípravy na novou sezonu žádná opatření přijímat nemuselo, protože s nakaženým nepřišlo do kontaktu.