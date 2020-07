Kdepak Sparta! Svéráz Kanga přistál v Bělehradě, hned na letišti radil řidičovi

Jeho odchod ze Sparty je definitivní. Aniž by letenskému klubu odpověděl na nabídku prodloužení smlouvy, dohodl se jinde. Fotbalista Guélor Kanga se vrací zpět do Crvené zvezdy Bělehrad. Devětadvacetiletému gabonskému záložníkovi vypršela na Letné smlouva a s vedením se nedohodl na nové. Jako volný hráč se vrací do týmu srbského mistra, odkud do Sparty předloni v lednu přišel. Během čtvrtka už přistál v Bělehradě a hned na letišti pobavil fanoušky, když funkcionáři klubu radil, jak má nastartovat auto.