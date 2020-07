Ředitel Opavy Rovňan: Porušení pravidel? Dehonestace klubu i nakaženého fotbalisty

"Tato informace je natolik šokující, že nyní těžko hledám jakákoliv slova. K žádnému porušení ze strany klubu ani hráče podle mě nedošlo. Připadá mi to jako hon na čarodějnice a dehonestace jak klubu, tak nakaženého fotbalisty," uvedl Rovňan na webu opavského klubu, kterému podle disciplinárního řádu hrozí vysoká pokuta či odpočet bodů.

Nakonec nedokončená poslední dvě kola skupiny o záchranu byla už jednou odložena na začátku července po několika pozitivních testech na covid-19 v nedaleké Karviné. V hracím dni předposledního čtvrtého kola vyplynulo, že nemoc dostal i jeden opavský hráč.

LFA musela skupinu předčasně ukončit a z ligy tentokrát nikdo nesestoupil. Opava byla v době přerušení předposlední se stejným bodovým ziskem jako poslední Příbram. Z nejvyšší soutěže by v případě dohrání sestoupil jen jeden tým, protože kluby už předtím odhlasovaly zrušení baráže.

Úmysl? Kdo si to myslí, je pitomec

Opavští odmítají spekulace o jakémkoliv úmyslu. "Zaprvé jednoznačně věřím, že bychom si záchranu uhráli sami na hrací ploše. A pokud si někdo myslí, že jsme hráče nechali nakazit schválně, je u mě obyčejný pitomec," uvedl Rovňan.

"V klubu vždy budeme hájit to, že se rozhoduje na hřišti a vždy jsme se k tomu tak stavěli. Ano, někdy také s kritickými připomínkami, ale ne směrem k fotbalu a dohrání soutěže, ale především k nejasným pravidlům a nařízením, které byly spojeny s ochranou před koronavirem. V normální společnosti jsou i kritické názory přijímány se vší vážností a respektem a taktéž my přijímáme více či méně oprávněnou kritiku, která se na nás nyní nese. Zdraví je ale na prvním místě za každé situace a přijde mi absurdní, abych tyto názory vyvracel nebo je vůbec komentoval," doplnil Rovňan.

Situaci nejvíce odnesla Dukla. Pražský celek skončil v druhé lize na třetím místě, které za normálních okolností znamená účast v baráži, a kvůli nedohrání skupiny o záchranu do nejvyšší soutěže nepostoupil. Mezi elitu prošly vítězné Pardubice a druhá Zbrojovka Brno. Dukla by se vrátila do ligy v případě, že by se nadstavba dokončila.

"Dokážu se vžít do situace Dukly a chápu její rozčarování. Už jen z toho důvodu, že v roce 2008 jsem byl u převodu druholigové licence z Jakubčovic nad Odrou právě do Dukly Praha. Mě osobně by to také štvalo, ale to na současné situaci nic nemění. Naopak mě těší nemalá podpora z řad fanoušků, hráčů i funkcionářů dalších klubů, jejichž pozitivní reakcí si nesmírně vážím. I tohle nás nabíjí do další práce," dodal Rovňan.