V Příbrami skončili turečtí fotbalisté Sehit a Yilmaz

Dvojici tureckých záložníků si do Příbrami v zimě přivedl bývalý trenér Středočechů Roman Nádvorník. Po doléčení zranění jim angažmá v Příbrami zkomplikovala pandemie a omezení cestování, kvůli kterému se po odletu do Turecka už do Čech nevrátili. Dvaatřicetiletý Yilmaz získal s Galatasarayem Istanbul pětkrát domácí titul a stejně jako o osm let mladší Sehit přišel do Příbrami po působení v Sakaryasporu.

V Příbrami po vypršení hostování skončili také obránce David Šimek a záložník Dominik Kříž. Středočeský klub, který se díky nedohrání nadstavbové skupiny o záchranu udržel v první lize, o tom informoval na svém webu.