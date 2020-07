Hlavica se rozhodl živit výhradně fotbalem. Chci do základní jedenáctky, říká posila Zbrojovky

O jeho přesunu do nejvyšší fotbalové soutěže se spekulovalo už v zimě, ale došlo k němu až teď. Šestadvacetiletý stoper Jan Hlavica přestoupil z druholigové Líšně do Zbrojovky Brno, která se po dvou letech vrací mezi elitu.

Dosud jste nebyl čistě profesionálním fotbalistou. Rozhodoval jste se dlouho, zda se budete do budoucna živit výhradně sportem?

Všechno jsem si ujasnil během jarní koronavirové krize, kdy většina z nás musela trávit spoustu času doma. V Líšni se mně v poslední době dařilo, a tak jsem si řekl, že když se naskytne příležitost, bude pro mě fotbal od nové sezony absolutní prioritou. Nyní to vyšlo.

Jak se zrodil váš přestup do sousedního Králova Pole?

Myslím, že je vyústěním toho, co se v Brně v poslední době ve fotbale děje. Zbrojovka s Líšní intenzivně spolupracuje, trenér Machálek navíc loni na podzim z Líšně do Zbrojovky přesídlil. Logicky si teď vybírá hráče, které měl možnost v minulosti poznat a jimž věří. Těší mě, že k nim patřím.

Co čekáte od první ligy?

Ještě vyšší kvalitu a tempo hry než ve druhé. Vím, že proti mně budou stát skvěle individuálně vybavení fotbalisté a prvoligová mužstva jsou i lépe připravená po taktické stránce. A taky se samozřejmě těším na mnohem zaplněnější stadiony. Samozřejmě za předpokladu, že to koronavirus dovolí.

Jak vnímáte ve Zbrojovce konkurenci ve středu obrany, kde převážně nastupovali Dreksa se Šuralem? Z Líšně se vrátil z hostování i další stoper Černín a v týmu je také Kryštůfek, který jaro promarodil.

Je dobře, že nás je tolik. Konkurenci vítám, je hrozně potřebná. Všechny by nás měla fotbalově posouvat.

Troufáte si vybojovat místo v základní jedenáctce?

Jasně. To je můj jednoznačný cíl. Proto jsem do Zbrojovky přišel.

Na hřišti budete svádět souboje s tak urostlými útočníky, jako jsou plzeňský Chorý nebo Smola z Baníku. Nebojíte se toho?

Rozhodně ne. Myslím, že jsem soubojový obránce, troufám si říct, že v tomto směru jsem na tom docela slušně. S Tomášem Chorým se dobře znám, jako dorostenci Sigmy jsme spolu tři roky bydleli v Olomouci na internátě. Je vyšší než já, tak asi budu muset ještě trochu zesílit. (úsměv).

Máte za sebou jen desetidenní dovolenou, stihl jste si během ní od fotbalu odpočnout?

Já to moc ani nepotřeboval. S Líšní jsme prožili docela klidné jaro, bez jakýchkoliv stresů jsme se ve druhé lize v pohodě zachránili. Já se i během krátkého volna snažil udržovat v kondici, abych nastoupil do Zbrojovky co nejlíp připravený.

Nedělají si z vás noví spoluhráči v kabině legraci, že už jste několikátým hráčem, který z Líšně do Zbrojovky přestoupil?

Zatím ne, ale určitě v tomto smyslu něco ještě uslyším. Rozhodně to však nebude nic, co bych nepřekousl. Jsem přesvědčený, že všichni kluci uznávají, že se v Líšni poslední roky pracuje hodně dobře.

Příští sezonu budou z první ligy sestupovat tři týmy. Má Zbrojovka na to, aby se zachránila?

Rozhodně ano. Věřím, že se semkneme a budeme trápit úplně všechny včetně mužstev z popředí tabulky. Všechno se pochopitelně ukáže až na hřišti, ale Zbrojovka nasbírala na jaře po druholigovém restartu ze všech celků nejvíc bodů a ukázala, že mezi elitu patří. Je to velký klub se slavnou tradicí. Věřím, že se v první lize zabydlíme.