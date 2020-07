Přišel jako nejdražší hráč v historii Slavie, po dvou letech záložník odchází do Maďarska

Sešívaní v létě nakupují, a tak je logické, že budou také prodávat. Po dvou letech opouští fotbalovou Slavii ofenzivní záložník Alexandru Baluta. Jeho novým působištěm bude maďarský klub Puskás Akademia. Rumunský reprezentant přitom v červnu 2018 přišel z Craiovy jako do té doby vůbec nejdražší akvizice ve slávistické historii. Stál 2,65 milionu eur (přibližně 67 milionů korun).

Sešívaným rekordmanem dlouho nezůstal. Měsíc po Balutovi pak Slavia z Gentu koupila Petera Olayinku za 83 milionů, Nico Stanciu z Al Ahlí stál o rok později dokonce něco přes 100 milionů korun.

Alexandru Baluta se nicméně zařadí do kategorie přestupů, které se nepovedly.

⏭️ | Alex Baluta po dvou letech opouští Slavii. V příští sezoně bude oblékat dres 🇭🇺 maďarského klubu Puskás Akademia.



VÍCE ➡️ https://t.co/GsZHpusxw0 pic.twitter.com/YFafDiBRwb — SK Slavia Praha ⭐️⭐️ (@slaviaofficial) July 31, 2020

Do Edenu přišel jako čtyřnásobný rumunský reprezentant a kapitán Craiovy, která v předcházejícím ročníku rumunské ligy vybojovala třetí místo. Ve své první sezoně odehrál 22 ligových zápasů s bilancí tří gólů a čtyř asistencí, naskočil i do obou kvalifikačních duelů Ligy mistrů s Dynamem Kyjev a do čtyř utkání základní skupiny Evropské ligy.

V minulé sezoně si ale nevybojoval stálou pozici v kádru sešívaných a po jediném odehraném zápase odešel v září 2019 na hostování do Slovanu Liberec. V dresu Severočechů pak nastoupil do 21 ligových zápasů, ve kterých vstřelil čtyři góly a přidal stejný počet asistencí.

Dnes šestadvacetiletý rumunský záložník tak přestupuje do třetího klubu loňské tabulky maďarské nejvyšší soutěže Puskás Akademia, kde podepsal tříletý kontrakt. Hrát bude pod vedením trenéra Zsolta Hornyáka, který v minulosti vedl právě Slovan Liberec.