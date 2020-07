Sparta kupuje reprezentanta! Čelůstka kopal i za Slavii, jistil postup na EURO

Než fotbalovou Evropu ochromila pandemie, prožíval nejlepší období kariéry. Ondřej Čelůstka se stal oporou reprezentace a vítěznou trefou v utkání s Kosovem dokonce jistil její postup na EURO 2020.

Sparta měla v posledních sezonách se stopery velké problémy, zlínský odchovanec by měl výrazně posílit ostře sledovaný post. Navíc dokáže zahrát i na kraji obrany.

„Jsme moc rádi, že se nám přestup Ondry podařilo realizovat. Přichází opora reprezentace, hráč, který se v dresu národního týmu výrazně podílel na úspěchu v kvalifikaci o postup na mistrovství Evropy," říká na klubovém webu ke třetí letní posile sportovní ředitel Tomáš Rosický.

✍️ Třetí letní posilou Sparty se stává stoper Ondřej Čelůstka. Zkušený fotbalista a člen základní sestavy české reprezentace podepsal smlouvu na tři roky! #acsparta



Do zahraničí se Čelůstka vydal z konkurenční Slavie. Sešívaný dres však oblékal v letech 2009–2011, takže jeho minulost v týmu věčného rivala není až tak žhavá. Potom vystřídal Palermo, Trabzonspor, Sunderland a Norimberk. Na Letnou přichází jako volný hráč po skončení smlouvy v Antalyasporu, kde působil posledních pět let.

Čelůstka si vybral číslo 3. Sparta ho vítá s mottem Pět řečí, pět zemí. Jedna posila! „Jsem moc rád, že jsem ve Spartě podepsal dlouholetou smlouvu. Doufám, že budeme úspěšní a potáhneme za jeden provaz od prvního momentu. A taky že budeme vyhrávat trofeje," pochvaluje si.

Vítězný typ a lídr

„Ondra ideálně doplní naše stávající stopery, v kádru tak budeme mít vyvážený mix mladých a zkušených středních obránců. Do zadních řad jsme chtěli přivést někoho s velkými zkušenostmi, Ondra má navíc silné lídrovské schopnosti, je to vítězný typ. To by týmu, který věříme bude nadále společně růst, mělo do budoucna hodně pomoct," doufá Rosický.

Sparta stále jedná s Fiorentinou, aby na Letné mohl pokračovat klíčový stoper Dávid Hancko, jemuž končí hostování právě dnes. Slovenský reprezentant vytvořil v závěru minulé sezony spolehlivou dvojici se svým krajanem Lukášem Štetinou, který se po příchodu kouče Kotala zvedl a vysloužil si prodloužení smlouvy.

Sparta už v létě přivedla brankáře Dominka Holce z Žiliny a bulharského ofenzivního hráče Martina Minčeva.