Slavia? Nepříjemná otázka... Čelůstka však žije přítomností, Spartou

Rodina Čelůstků prožívá mimořádný červenec. Nejprve mladší Tomáš slavně postoupil s Pardubicemi do první ligy. A teď se může těšit na bratrské derby. Starší Ondřej se po devíti letech harcování v zahraničí vrací na české scénu. Nikoliv do Slavie, odkud se do světa vydal, ale k rivalovi do Sparty. „Vycítil jsem, že teď je vhodná doba. Předtím jsem zahraničí preferoval,“ líčí v prvním rozhovoru pro klubový web.