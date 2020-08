Plzeň - České Budějovice 2:0 Viktoria vyhrála díky nováčkům, Jablonec a Teplice podlehly druholigovým soupeřům

Většina prvoligových týmů šla během parné soboty do akce. Fotbalisté Plzně v úvodním utkání letní přípravy porazili České Budějovice 2:0. Jablonec prohrál na půdě druholigového Žižkova 1:3, Teplice podlehly rovněž druholigovému Hradci Králové 0:1. Baník prohrál ve slovenských prvoligových Zlatých Moravcích 2:3.

Viktoria uspěla. Za vicemistra se proti Jihočechům střelecky prosadili dva nováčci v týmu Káčer s Matějkou.

„Vždycky se jako útočník chci prosadit, tak jsem rád, že se mi to celkem rychle po nástupu na hřiště povedlo," pochvaluje si pro klubový web Lukáš Matějka, navrátilec z Ústí nad Labem.

Adrian Guľa: „Šlo o kvalitní zápas, i ze strany @SK_Dynamo_CB, které hrálo zajímavým způsobem. Utkání nám pomůže do dalších dní, abychom vychytali různé detaily, nejen v práci s míčem, ale i při kompaktnosti při snaze o zisk balonu.“#fcvp pic.twitter.com/UVTXSNRera — FC Viktoria Plzeň (@fcviktorkaplzen) August 1, 2020

„Výhra je fajn, ale hlavní je, že šlo o kvalitní zápas i ze strany soupeře. Miro Káčer a Luky Matějka se prosadili gólově, navíc se i přínosem pro mužstvo ukázali jako důležitá součást týmu," chválí plzeňský kouč Adrian Guľa nové tváře.

Rada se namíchl

Za Jablonec dala jediný gól posila do útoku Schranz. „Prohráli jsme, hráli jsme špatně. A bylo to naposledy, tohle tolerovat nebudu. Víc k tomu nemám co říct," láteří trenér Petr Rada.

Také Teplice překvapivě nestačily v Roudnici nad Labem na druholigového soupeře a podlehly Hradci Králové. Za Severočechy už nastoupila nová posila do obrany - dvacetiletý navrátilec Heidenreich.

„Chtěl jsem dát příležitost kompletnímu kádru, od příštího týdne už však začneme finalizovat sestavu a připravovat se na start ligové soutěže," avizuje teplický trenér Stanislav Hejkal.

ℹ️ Jiří Fleišman má po utkání s Nitrou pohmožděný nárt. Rentgen ve zdejší nemocnici neodhalil zlomeninu, ale v Ostravě ho čekají další vyšetření. pic.twitter.com/Gy4i8USgqZ — FC Baník Ostrava (@fcbanikostrava) August 1, 2020

Baník ani v druhém utkání na Slovensku nezvítězil. V pátek remizoval 1:1 s posledním týmem uplynulé sezony tamní ligy Nitrou a v sobotu prohrál ve Zlatých Moravcích. Slezané prohrávali už 0:3, pak snížili na rozdíl jednoho gólu. Ostravští si dali hned dvě vlastní branky.

„Zápas dvou rozdílných poločasů. V prvním jsme udělali tři fatální chyby, ze kterých dal soupeř dva góly. To se nesmí stávat. Ve druhém poločase byl výkon diametrálně odlišný," líčí kouč Luboš Kozel.

Bolka a Slovan hrály dvojzápas

Mladá Boleslav odehrála proti Třinci dvojzápas. Druholigového soupeře nejprve přestřílela 4:2 a vedoucí brankou k tomu pomohl navrátilec Zahustel. Odlišná jedenáctka Středočechů pak v druhém duelu prohrála 2:3.

Dvě utkání sehrál i Liberec. Slovan nejprve zdolal druholigovou Chrudim i díky brance navrátilce Rabušice 2:1, v dalším duelu v sestavě s řadou mladíků podlehl domácím třetiligovým Přepeřím stejným poměrem. Bohemians 1905 pak zvítězili v Praze na půdě třetiligové Admiry rovněž těsně 2:1.