Nová Sparta? Tři stopeři, Hložek v útoku a kluk z Příbrami střelcem místo Kangy

Během zimní přípravy strávil s mužstvem dva týdny, pak se na jaro vrátil do Příbrami. Teď chytá druhou šanci, ale stojí nohama pevně na zemi.

„Nějaké signály mám, na soustředění do Rakouska asi pojedu. Zatím ale ještě nevím, jak to bude do budoucna," říká Matěj Polidar.

🎥 POLIDAR | „Dal jsem dva góly, to je fajn. Ale jinak úplně spokojený nejsem, poztrácel jsem dost balónů, mám na čom pracovat."



Matěj Polidar po prvním letním přípravném utkání. #acsparta





Sparta se proti nováčkovi druhé ligy představila s rozestavením 3-5-2, v němž útočnému universálovi připadla role halvbeka.

„Dva góly jsou fajn, ale můj výkon nebyl úplně perfektní. Poztrácel jsem dost balonů, mám na čem pracovat," líčí sebekriticky.

Dvě rozestavení v rejstříku

Trenér s ním nicméně mohl být spokojený. „Dobře zavíral zadní tyč, z toho vyplynuly jeho dva góly. Pro mě je důležité, aby hráči plnili úkoly, které dostanou," poukazuje Václav Kotal.

Rozestavení se třemi stopery je jeho oblíbené. „Vybírám vždy podle soupeře. Podstatné je, abychom uměli zvládnout obě rozestavení," poznamenává kouč.

📺 KOTAL | „Zápas byl završením kondiční části přípravy. Z toho pohledu jsem rád, že si kluci zahráli a že proti běhavému soupeři celkem jednoznačně zvítězili."



🎤 Václav Kotal hodnotí první letní přípravné utkání. #acsparta





Mladý Hložek se postavil vedle Tetteha jako klasický útočník. A přestože neproměnil penaltu, bylo ho plné hřiště.

„Záleží na něm, jaká bude mít čísla, jestli bude dávat góly a připravovat šance. Vždy je důležité, jak kluci danou roli uchopí," naznačuje Kotal, že Hložkův přesun z kraje hřiště do útoku by měl být dlouhodobější.