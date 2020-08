Zraněný, ale šťastný. Aplaus tribun Hancka přesvědčil, aby zůstal

Během jara se stal oblíbencem letenských fanoušků, kteří nejednou skandovali jeho jméno.

Aplaus tribun mu zněl jako rajská hudba. Dávid Hancko poznal, že je na správné adrese. I o tom mluví ve svém prvním rozhovoru pro klubovou televizi po prodloužení hostování o další rok.

📺 HANCKO | „Navzdory tomu, že nevyšel přímo přestup, tak jsem jasně řekl, že pro příští sezonu tu chci zůstat. Nebylo to snadné vyjednávání, ale jsem rád, že to vyšlo a stihlo se to včas.“



🎤 Dávid Hancko po prodloužení hostování ve Spartě! #acsparta



O velké úlevě, že zůstává ve Spartě - V první řadě chci všem poděkovat, hlavně fanouškům. Jejich podpora a touha, abych tu zůstal, byly hodně velké. Musím přiznat, že i to je částečně důvod, že Sparta je pro mě pro příští sezonu to nejlepší. Jsem rád, že mám jasno už před soustředěním a můžu se s týmem chystat na příští sezonu. Věřím, že bude úspěšná.

O tom, jak si prosadil svou - Vedení Sparty i agent odvedli skvělou práci, ale nejdůležitější bylo, že já jsem to tak chtěl. I navzdory, že nevyšel přestup, tak jsem řekl, že pro příští sezonu tu stejně chci zůstat. Dohodli jsme se na možnosti dalšího hostování. Nebylo to snadné, ale jsem rád, že to vyšlo a stihlo se ještě včas.

O svém zranění - Kdybych byl zdravý na sto procent, normálně bych naplno trénoval. Měl jsem ale přetrvávající problémy s kolenem, takže jsme po zápase se Slavií ještě podnikli určitou léčbu, dostal jsem injekci do kolene. Teď bylo potřeba tomu dát dva nebo tři týdny, abych koleno dostal do původního stavu, ale teď už je to otázka jen pár dní. V Rakousku budu trénovat naplno.

O ambicích do další sezony - První cíl se mi splnil, můžu tady zůstat. Další pak jsou, abych na sobě tvrdě pracoval a fotbalově rostl. Z hlediska týmu bych si přál, abychom navázali na závěr minulé sezony. Věřím, že opět přineseme na konci sezony fanouškům radost s trofejí. A nejradši bych byl, abychom jim udělali radost hned na začátku postupem do skupiny Evropské ligy. Hlavní bude, abychom týden, co týden vyhrávali.