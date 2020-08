Slavia s Baníkem se perou o Lingra, talent zatím začal s Karvinou

Lingra si vyhlédl Baník, do hry však výrazně vstoupila Slavia, jejímž nabízeným podmínkám nemůže na domácí scéně nikdo konkurovat. Karviná svůj klenot sotva udrží, ráda by však získala také nějakou hráčskou kompenzaci.

Zatímco nejlepší střelec minulé sezony Ondřej Lingr na prvním tréninku nechyběl, Milan Rundič a Kristi Qose se k týmu připojí do středy. V akci už jsou kapitán Marek Janečka či oba Brazilci Eduardo Santos a Jean Mangabeira.

„Pokusíme se kádr co nejlépe sestavit a udělat všechno, abychom měli lepší start do soutěže než v předchozích dvou sezonách. Začínáme už za tři týdny, je to všechno strašně rychlé," poukazuje trenér Juraj Jarábek na klubovém webu.

Do 📸 @fcviktorkaplzen přestupuje z @MFKKarvina Adriel D'Avila Ba Loua 🤝 Na západě Čech podepsal smlouvu na 3 roky 📜 pic.twitter.com/wta952JGmr — FORTUNA:LIGA (@fortunaligacz) July 29, 2020

Z navrátilců z hostování přivítal Martina Kouřila a Olivera Putyeru. Z béčka si hlavní trenér vytáhl Martina Vlachovského, Marka Bielana a Jakuba Hejdu. Novými tvářemi jsou záložník Jan Šteigl (Prostějov), útočník Roman Haša (naposledy Skalica), záložník Rafael Tavares (naposledy Trnava) a obránce Roman Holiš (Vítkovice). Zatímco u Šteigla a Holiše jde o testy, tak u Hašy s Tavaresem se dolaďují detaily kontraktů.

V Karviné skončilo po sezoně devět fotbalistů. Ve čtrnáctém týmu nedohraného ročníku nejvyšší soutěže nebude pokračovat sedm hostujících hráčů a také Martin Bukata s Vukadinem Vukadinovičem, kterým vypršely smlouvy. Křídelník Adriel D'Avila Ba Loua pak přestoupil do Viktorie Plzeň.

V karvinském dresu už nebude pokračovat ani Jan Moravec, který odešel jako volný hráč do brněnské Zbrojovky. Karvinou opustil také Kire Markoski. Důvodem je nepřehledná a komplikovaná situace ohledně vízové povinnosti kvůli celosvětové pandemii koronaviru. Obě strany se dohodly na ukončení vzájemné spolupráce.