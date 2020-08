Fotbalová Olomouc získala chorvatského útočníka Radiče

Radič v minulé sezoně slovinské ligy ve 29 utkáních zaznamenal pět gólů a čtyři asistence a s Velenje sestoupil do druhé ligy. V Chorvatsku ofenzivní univerzál hrával za Inter Zaprešič nebo Slaven Belupo.

"Dominika jsme sledovali dlouhou dobu. Věřím, že je to typ útočníka, kterého hledáme. Umí dát góly a obejít hráče jeden na jednoho. Je to zajímavý hráč," řekl olomoucký trenér Radoslav Látal.

"Jsem šťastný, že jsem přestoupil do takového klubu, jako je Sigma. O Sigmě vím, že je to tradiční klub a to se mi líbí. Sleduji většinu evropských soutěží. Českou ligu samozřejmě také, znám ji i z vyprávění od svých bývalých spoluhráčů, kteří šli hrát do České republiky," doplnil Radič, jenž už má za sebou první trénink v novém angažmá.