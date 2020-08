Buon Appetito! Krejčí odjel ze Sparty na raftu, vrátil se nad talířem tagliatell

Než před čtyřmi lety odešel, byl zvyklý na úspěchy. Třeba double či postup do čtvrtfinále Evropské ligy. Od té doby si fotbalová Sparta vytrpěla své a fanoušci doufají, že s návratem Ladislava Krejčího zase přijdou lepší časy. „Odchod byl asi o trochu silnější. Byl jsem tu strašně dlouhou dobu a bylo těžké jít do neznáma. Teď se vracím do míst, kde to znám, takže pocity jsou trochu jiné. Ale rozhodně příjemné,“ ujišťuje reprezentant v prvním rozhovoru pro klubovou televizi.