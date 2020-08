Potvrzeno! Opava hlásí úlovek do ofenzivy, získala šutéra Dukly

Ofenzivní záložník Lukáš Holík se stěhuje z pražské Dukly do Opavy.

Ofenzivní středopolař, který v minulé sezoně nasázel za dejvický celek jedenáct gólů, se stal první letní posilou Opavy. S klubem uzavřel kontrakt až do roku 2022 s následnou opcí.

✍️ PODPIS | Veřejné tajemství je oficiálně stvrzeno ‼️Lukáš Holík v Opavě podepsal smlouvu do roku 2022 s následnou opcí 💪



Více informaci zde 👉

„Jde o velice chytrého fotbalistu, který je použitelný pro naše herní systémy. Uplynulá sezona Lukášovi vyšla, měl skvělá čísla. Očekáváme, že zvedne naši produktivitu," prohlásil na adresu čerstvé akvizice trenér Radoslav Kováč.

Šikovný záložník ukázal svoje kvality už v minulosti v barvách Zlína a poslední sezona se mu povedla skvěle. V Dukle vstřelil hned jedenáct branek a patřil k nejlepším hráčům celé soutěže.

Jsem plný očekávání, říká Holík

„První liga je zase o level výš. Jsem samozřejmě natěšený a plný očekávání," tvrdí Holík, jenž na dresu ponese číslo osm. Na Opavu mu poskytl dobré reference třeba Josef Hnaníček, s nímž se potkal ve Zlíně. „S Pepou jsem si volal, ale nejen s ním. Hovořil jsem i s trenérem Skácelem, kterého znám z působení v dorostu. Všichni mi to tady pochválili. To samé mohu říct také o názoru kouče Romana Skuhravého, který mi jen potvrdil, že mířím do vynikajícího fotbalového prostředí," libuje si.

Holík zatím nastřádal v nejvyšší soutěži 107 startů s bilancí deset zásahů a devět asistencí. Na trhu se stal žádaným zbožím, boj o produktivního záložníka nakonec vyhrála Opava. „Prožil vynikající rok v dresu Dukly. V rámci FNL patřil mezi dominantní hráče. Lukáš je navíc v ideálním fotbalovém věku, snoubí v sobě dostatek zkušeností s obrovskou chutí ukázat své dovednosti znovu na prvoligové úrovni," uvedl Viktor Kolář, šéf fotbalové sekce agentury Sport Invest, která hráče zastupuje.