Tvrdík ustoupil naštvaným fandům. To hlavní jim ale slíbit nemůže

K mání je tak trochu zajíc v pytli. Fotbalová Slavia rozhodla, že bude nakonec prodávat permanentky na novou sezonu, i když nikdo netuší, jak to v koronavirové době s diváky v hledištích bude. Zatím to nevypadá na plná hlediště. Jak v domácí soutěži, tak v evropských pohárech. To hlavní - možnost pravidelné návštěvy zápasů - tedy šéf Slavie Jaroslav Tvrdík slíbit nemůže.