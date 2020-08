Poplach! Slavia má nakaženého, ruší soustředění a uhání domů, hlásí Tvrdík

Jako by něco tušil. Jaroslav Tvrdík se o víkendu vypravil do rakouska nejen podepsat smlouvy s oporami Coufalem a Bořilem, ale také probrat s celým mužstvem složitou koronavirovou situaci.

"Probírali jsme nutnost dalších hygienických opatření včetně sebekázně všech členů A-týmu a jejich rodin. Chceme hrát evropské i české soutěže. Atlético ukazuje, jak složité bude covidu vzdorovat. Bude velká výzva to zvládnout. Musíme!" poukázal klubový šéf v neděli.

ℹ️ | Testování na přítomnost #COVID19 mezi hráči a realizačním týmem v Rakousku odhalilo jeden pozitivní případ. Mužstvo se vrací do České republiky, hráč s pozitivním nálezem míří do karantény. #SKSPriprava2020



📰 INFORMACE ➡️ https://t.co/sHyZx2YQnz pic.twitter.com/5bTsfcjErA — SK Slavia Praha ⭐️⭐️ (@slaviaofficial) August 11, 2020

Jen do dvou dnů na chmurnou vizi došlo. "Testování na přítomnost covid-19 mezi hráči a realizačním týmem v Rakousku odhalilo jeden pozitivní případ. Mužstvo se vrací do České republiky, hráč s pozitivním nálezem míří do karantény," potvrzuje Slavia na svém webu.