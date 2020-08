Půjde celý tým do karantény!? Slavia má nakaženého, zrušila soustředění a odjela domů

Jako by něco tušil. Jaroslav Tvrdík se o víkendu vypravil do Rakouska nejen podepsat smlouvy s oporami Coufalem a Bořilem, ale také probrat s celým mužstvem složitou koronavirovou situaci.

"Probírali jsme nutnost dalších hygienických opatření včetně sebekázně všech členů A-týmu a jejich rodin. Chceme hrát evropské i české soutěže. Atlético ukazuje, jak složité bude covidu vzdorovat. Bude velká výzva to zvládnout. Musíme!" poukázal klubový šéf v neděli.

ℹ️ | Testování na přítomnost #COVID19 mezi hráči a realizačním týmem v Rakousku odhalilo jeden pozitivní případ. Mužstvo se vrací do České republiky, hráč s pozitivním nálezem míří do karantény. #SKSPriprava2020



📰 INFORMACE ➡️ https://t.co/sHyZx2YQnz pic.twitter.com/5bTsfcjErA — SK Slavia Praha ⭐️⭐️ (@slaviaofficial) August 11, 2020

Jen do dvou dnů na chmurnou vizi došlo. "Testování na přítomnost covid-19 mezi hráči a realizačním týmem v Rakousku odhalilo jeden pozitivní případ. Mužstvo se vrací do České republiky, hráč s pozitivním nálezem míří do karantény," potvrzuje Slavia na svém webu.

Zrovna dnes jsme probirali nutnost dalsich hygienickych opatreni vcetne sebekazne vsech clenu A-tymu a jejich rodin. Chceme hrat evropske i ceske souteze. Atletico ukazuje, jak slozite bude Covid vzdorovat. Bude velka vyzva to zvladnout. Musime! pic.twitter.com/7oIlpmnnJZ — Jaroslav Tvrdik (@JaroslavTvrdik) August 9, 2020

Soustředění v Laa an der Thaya přitom běželo podle plánu. Trenér Jindřich Trpišovský si pochvaloval, jak hráči pracují a perou se o místa v sestavě. Slavia na úvod deklasovala St. Pölten 5:0, pak porazila maďarského vicemistra Fehérvár 3:1.

Další dva plánované zápasy se Sturmem a Austrií Vídeň však už nestihne.

Do pokojů po jednom?

„Následný postup v návaznosti na pozitivní nález jsme jako klub konzultovali s Hygienickou stanicí hl. města Prahy, která nařídila hráči s pozitivním nálezem domácí karanténu a zbytku mužstva doporučila návrat do České republiky. S přijetím těchto hygienických opatření se tak hráči společně s realizačním a podpůrným týmem vrací do Prahy," vysvětluje situaci tiskový mluvčí Michal Býček.

Podle serveru idnes.cz by měl celý tým po návratu zůstat na hotelu v pokojích po jednom. Jak uvedla ředitelka Hygienické stanice hlavního města Prahy Zdeňka Jágrová, další testy podstoupí Slavia nejspíš ve středu a podle výsledků se rozhodne o dalším postupu včetně případného umístění celého týmu do karantény.

Pro vršovický klub jde o druhý případ nákazy. V květnu před obnovením první ligy po přestávce zaviněné pandemií byl koronavirus objeven u jednoho z fotbalistů širšího kádru.

Situace je složitá pro všechny domácí kluby, řeší ji společně. Proto solidaritu se sešívanými vyjádřila i konkurenční Sparta. "Přeju SKS, ať situaci s pozitivním testem na covid u jednoho člena A-týmu zvládne a hlavně ať to nemá žádné zdravotní následky pro klub, ale i samotného hráče," napsal na sociální síti ředitel komunikace Ondřej Kasík.