Jablonec získal stopera Martince z Hradce Králové

"Je to pro mě krok dopředu, jsem rád, že mi Hradec přestup umožnil. Je to první liga, je to něco jiného. Jsem rád, že to takhle dopadlo," řekl Martinec, který vedl "Votroky" jako kapitán.

V minulé sezoně přerušené pandemií koronaviru odehrál 25 zápasů, dal tři branky a Hradci pomohl ke čtvrtému místu.

Pro Jablonec jde o pátou posilu na nadcházející sezonu. Do týmu trenéra Petra Rady přišli záložníci Václav Pilař s Robertem Hrubým, útočník Ivan Schranz a obránce Jakub Podaný.

S Jabloncem se připravuje také ofenzivní univerzál Tomáš Ladra, o jehož příchodu z Mladé Boleslavi klub jedná.