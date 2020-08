Kováč o Opavě, kádru i disciplinárce. V ničem jsme nepochybili, ujišťuje

Spadl vám po udržení první ligy balvan ze srdce?

Byli jsme všichni strašně šťastní, že v lize zůstáváme, ale nebyli jsme vůbec rádi, jakou cestou k tomu došlo. Zasáhla vyšší moc, kterou jsme nemohli ovlivnit. Bylo mi líto našeho hráče, který se nakazil. Muselo to být pro něj psychicky hrozně složitý. Všichni jsme při něm stáli a stojíme. Nemohl za to.

O to víc vás mrzí, že klub v současnosti řeší disciplinární komise. Hrozí vám pokuta, bodový odpočet pro nadcházející ročník...

To je peklo. Já tady pořád byl a dobře vím, jak to bylo. Opatření jsme tu měli neskutečná, všechno bylo tip ťop. No a pak se řeší tohle... Jsem ale přesvědčený o tom, že by se nám nemělo nic stát. Opravdu jsme v ničem nepochybili! Pro nás je to těžký, furt se to omílá. Chceme mít už klid a věnovat se fotbalu.

Kvůli karanténě jste přípravu na novou sezonu začali teprve minulou středu, jako vůbec poslední ze všech týmů. Liga přitom startuje už na konci příštího týdne.

Času je málo. Těžký je to hlavně k plánování přípravných utkání. V tomhle směru to byla velká komplikace, ale takhle to prostě je a uděláme všechno pro to, abychom se co nejlíp nachystali.

Hráči trčeli dva týdny v izolaci, rozdali jste jim individuální tréninkové plány?

Přesně tak. První týden měli úplně volno a pak dostali běžecké plány, aby všichni přišli připraveni, protože jsme hned ve středu začali gong testem. Tedy že běháte tam a zpátky, kdo nejvíc vydrží. Je to hodně náročný.

Co fyzické testy ukázaly?

Byli jsme spokojení, dopadly dobře. I díky tomu jsme mohli začít zhurta. Hráčům jsme před rakouským soustředěním trochu víc naložili, jsou teď hodně unavení, ale jiná cesta zkrátka není.

Hostování ze Sparty vypršelo šikovnému záložníkovi Součkovi, existuje šance, že by na podzim opět oblékl opavský dres?

Jsme domluvení s Tomášem Rosickým (sportovní ředitel Sparty), že si každé dva dny zavoláme, jaká je jeho další situace. Vrátil se do Sparty později, naskočil do rozjetého vlaku a výchozí pozici tedy nemá dobrou. Jsme dohodnutí, že kdyby měl jít někam zase hrát, půjde k nám. Věřím, že to klapne.

Na zkoušku přišli Poláci Pikula a Wybraniec, jak se vám jeví v trénincích?

Pikul nás oslovil a přesvědčil. Je to útočný hráč, vypadá hodně slušně. Je podepsaný a čeká se na transfer z Polska. Wybraniec je mladý a talentovaný kluk vhodný na pozici šest. Typologicky takového hráče nemáme. Uvidíme...

Skončil ostřílený útočník Železník, který v posledních duelech nastupoval už jen na závěrečné minuty...

Takhle jsme se zkrátka rozhodli. Bylo to pro nás složité, protože je to i drahý hráč. Mluvil jsem s ním a říkal mu, že nemá smysl, když hraje jenom deset nebo patnáct minut v utkání, aby tady pokračoval. Tyhle kousky zápasů chceme poskytnout našim mladým klukům na jejich rozvoj.

Z Dukly jste zlanařili střelce Holíka, jenž byl v minulé sezoně jedním z nejlepších hráčů druhé ligy. Byl pro vás prioritou?

Je vydrilovaný systémem Dukly a měl by zvýšit naši produktivitu, kterou jsme v minulé sezoně neměli dobrou. Měl by přinést klid do koncovky. Náš ředitel klubu se mnou žertuje, že byl docela drahej a prý zkrátka musí pomoct za každou cenu, jinak jsem já pod tlakem... (smích) Věřím, že fakt pomůže. Nechtěli jsme koupit šest průměrných hráčů. Přáli jsme si do osy dva kvalitní borce. Potom se líp dává příležitost mladým hráčům. Jestli jim chceme dát tu minutáž, musíme barák postavit od základu. Potřebujeme osu silnou a zkušenou.

Vladimír Coufal ze Slavie Praha a Jan Žídek (vpravo) z Opavy během utkání 22. kola ligy v Praze.

Vlastimil Vacek, Právo

Kariéru si prodlouží nejstarší hráč ligy Zavadil. Co říkáte na to, že ve 42 letech pořád hraje fotbal na této úrovni?

Je to až neskutečný! Maká v každém tréninku, pracuje na sobě, přitom si ani nedokážu představit, jak ho to musí bolet. Viděl jsem pak v posledních zápasech, když jsme se zachraňovali, že byl psychicky i fyzicky strašně unavený. Až mi ho bylo líto. Za každou cenu chtěl, aby Opava zůstala v lize, vzal to možná až moc na sebe. I proto bychom chtěli posílit ještě na pozici šest, abychom Pájovi trošku ulevili.

Funguje i jako prostředník s kabinou?

Jo, určitě, má u kluků respekt stejně Žiďas (kapitán Jan Žídek). Starších a zkušených hráčů je v kabině dost, funguje velmi dobře.

Šušká se o odchodu sportovního manažera Grussmanna do Baníku, což by vás jistě pořádně zabolelo...

Díky němu jsme sem s Lojzou Skácelem přišli... Bohužel se může stát, že odejde, ale já to respektuju. Má to blíž domů, je to pro něj nová výzva. Jestli to dopadne, vždycky mu budu fandit, protože to je super chlap.

Tím, že zatím nevlastníte trenérskou profilicenci, je oficiálně vedený jako hlavní trenér Alois Skácel. Padli jste si do noty?

Sedli jsme si fakt dobře. Je to pracovitý člověk. Neznal jsem ho, teď jsem moc rád, že tady je.

Opavský režisér hry Pavel Zavadil.

Vlastimil Vacek, Právo

V kabině však máte rozhodující slovo vy, jak vás naplňuje role šéfa lavičky?

Práce mě hodně baví. Jsem až překvapenej, jak jsou kluci kolem mě v klubu neskutečně pracovití. Dělají všechno pro to, aby se Slezské zvedlo. Spolupráce je opravdu dobrá. Samozřejmě vím, že všechno je o výsledcích. Chceme, aby náš fotbal byl atraktivní a ofenzivní. Aby lidi bavil a padaly góly. Protože jenom sedmnáct vstřelených branek z uplynulé sezony je tristní. To už se nesmí opakovat.

Čtyři roky jste působil ve Spartě jako asistent, v Opavě jste zase bojoval s mužstvem o udržení. Kde jste vnímal větší tlak?

O něco větší ve Spartě, i když jsem tam působil jako asistent. Tím, že je to velký klub. Ale tady je taky. Spousta lidí vám fandí, ví, co tady pro úspěch děláte. Ale najdou se i ti, kteří budou čekat na chybu. Já dělám maximum pro to, co můžu ovlivnit. Tím jsem byl známý i z hráčské kariéry. Kladu si spíš tlak sám na sebe. Celý realizační tým je ambiciózní, za což jsem rád. Chtěli bychom uspět a děláme pro to doopravdy hodně.

Co vás v Opavě nejvíc překvapilo?

Celkově tréninkové podmínky a servis. Krásná hřiště přes park, která jsou fantasticky nachystaná na každý trénink. Super! Když si vezmu, že třeba Dukla nebo Bohemka jezdily za tréninkovými plochami... Tady je to fakt perfektně nastavený.

Uzavřel jste s klubem víceletý kontrakt. Láká vás, že můžete něco budovat a tvořit?

Právě proto jsem šel ze Sparty, protože mi to tady celý dávalo smysl. Podepsal jsem smlouvu, i kdybychom spadli. Předtím jsme mluvili s ředitelem klubu Rovňanem i sportovním manažerem Grussmannem o filozofii. Řekl jsem jim svou vizi a oni byli na stejný vlně. Těší mě, že věci, které jsme si řekli, skutečně platí. Doba je vzhledem k pandemii taková, jaká je. V tomhle je to velká škoda, protože jednou bych tady chtěl zažít vyprodaný stadion, protože vím, že místní fanoušci dokážou neskutečný věci. Doufám, že se toho tady dožiju.

Už jste se ve Slezsku po dvou měsících aklimatizoval?

Jo, zvykl jsem si. Pocházím taky z tohoto regionu, jsem severní Moravák narozený v Šumperku. Žádný problém tu není, akorát vidím míň svoji rodinu, ale to jsme dopředu věděli.

Manželka s dětmi zůstala v Praze, což je pro vás zřejmě dost mrzuté.

Složitý to je. Až se rozjede sezona, bude vždycky den volna. Takže hned sednu do vlaku nebo auta a vyrazím za nimi, abych aspoň den a půl byl s rodinou doma. Hodně mi chybí. Mám kluky, kterým je jedenáct a devět, takže pro ně to nebylo úplně jednoduchý. Ale všichni mi fandí. Věděli, že je to pro mě šance, takže jsem do toho šel. Žena věděla, že bych to chtěl. Řekla mi: „Rady, ty to chceš, no tak jo, já to zvládnu. Běž." Ona je v tomhle skvělá, nemá problém vůbec žádnej, o kluky se dokáže bezvadně postarat, mám v ní velikou podporu.

Prý vám dala na první cestu koblihy...

Jo, to jsem jen tak jako řekl... (smích) Ale jsme prostě v pohodě. Vzhledem k tomu, že existuje FaceTime, s kluky pořád kecám. Starší Radek je fotbalista, už zná všechny hráče. Vždycky spolu hodnotíme, jak kdo vypadá, jaký kdo je. Hrozně ho to baví. Vždycky mi říká, kdo koho v lize kupuje, jaké jsou přestupy... V tom je borec. I mladší David je sportovec, ale fotbal nehraje. Ale taky je veliký zlatíčko.