Atraktivní a vytrvalá! Hancko líčí krásné dny s Plíškovou

Láska jim oběma svědčí. Dávid Hancko prožil báječné fotbalové jaro, tenistka Kristýna Plíšková je momentálně ve čtvrtfinále Prague Open. V případě postupu do semifinále může vyrovnat své letošní maximum z lednového turnaje v Šen-čenu. Sportovní pár nedávno načerpal síly na dovolené u moře v Chorvatsku. „Užívám si život a plním si sny,“ pochvaluje si slovenský reprezentant.

Za vším hledej ženu. V případě sledovaného sportovního páru ovšem platí známé rčení i v opačném gardu.

Tenistka Kristýna Plíšková si pochvaluje, že její přítel ji nakazil pozitivním myšlením.

Romantika na terase - Dávid Hancko a Kristýna Plíšková.

Instagram Kristýny Plíškové

„Určitě znáte trenéra Adriana Guľu (současný kouč Plzně - pozn. red.). On nás v Žilině všechny nakazil pozitivismem. Hodně z nás je díky němu na pozitivní vlně. Snažím se nenadávat si a neskládat zbraně," líčí Dávid Hancko v rozhovoru pro server pravda.sk.

V osobním životě se mu daří. A pohodu z domácnosti si přenesl i na hřiště. „Je tam cosi extra. Pro člověka je přirozené, že pokud má pohodu doma, pomáhá mu i v práci. Momentálně prožívám krásné období. Po tréninku si dáme s přítelkyní večeři. Případně druhý den skočím na její trénink a pak strávíme společné chvíle. Užívám si to co nejvíce," pochvaluje si stoper, jehož Sparta po složitých jednáních s Fiorentinou udržela na hostování i pro příští sezonu.

Na kurtu je k němu mírná

Plíšková fotbalistu ohromila, když na něj při prvním setkání čekala na letišti až do rána.

„Vraceli jsme se ze soustředění v Marbelle. Třikrát nám přeložili let, vrátil jsem se k ní až o čtvrté ráno. Byla vytrvalá," oceňuje.

Milenci na vycházce v lese...

Instagram Kristýny Plíškové

Na tenisový duel si proti Kristýně netroufá.

„Zatím mě učí jen základní údery. Chytlo mě to, trošku trénuji. Občas si zahrajeme, ale pouze z místa, abych chytil do ruky správný cit. Kdybychom hráli naplno, ani bych se míčku nedotkl... Přišel by kanár za kanárem, tenisově je někde jinde," usmívá se Hancko.

Plíšková v něm zapálila vášeň pro tenis. Platí však také opačná souvislost.

„Ano, i ona se učí základy fotbalové abecedy. Oba jsme profesionální sportovci. Je jasné, o čem se doma neustále bavíme. Mluvíme o rozdílech i věcech, které jsou stejné. Snažíme se vzájemně si pomoci. Jsou to krásné dny," zdůrazňuje fotbalista, který se Spartou vrací ze soustředění v Rakousku.