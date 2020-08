Průlom! Při nákaze už to ve fotbale bude jinak, reagují i další sporty

Představitelé fotbalové ligy se dohodli s premiérem Andrejem Babišem, že při dodržování opatření nebude muset při nákaze jednoho hráče covidem-19 do karantény celý tým. Týmy se budou pravidelně před každým zápasem testovat. Po jednání s předsedou vlády to řekl předseda Ligové fotbalové asociace Dušan Svoboda. Nejpozději do středy by měl být schválen protiepidemický manuál, který určuje, jakým způsobem se chovat v tréninkovém procesu, při zápasech či v hotelu. Šéf Národní sportovní agentury Milan Hnilička následně oznámil, že karanténa pro celé týmy kvůli koronaviru bude zrušena ve všech sportech na všech úrovních. Podmínkou budou negativní testy ostatních.