Cítím, že jsme silnější a dokážeme dávat góly, pochvaluje si Kozel

Jen pár kosmetických změn se před novou sezonou odehrálo v kádru Baníku Ostrava. Zásadní ztrátou je konec kariéry útočníka Milana Baroše, dres Baníku v létě svlékli také středopolař Robert Hrubý, jenž přestoupil do Jablonce, a stoper Václav Procházka, který zamířil za trenérem Páníkem do Zlína.

Nové tváře trenér Baníku Luboš Kozel přivítal v kabině tři. Už v zimě podepsané hráče ze Slovácka Jana Jurošku a Tomáše Zajíce a jediný letní úlovek záložníka Daniela Tetoura z Dukly Praha.

„Cením si toho, že jsme se snažili o posílení, jaké jsme si přáli. U dvou hráčů to nestačilo, to se nedá nic dělat. Měli jsme zájem ještě o dva mladší hráče Lingra z Karviné a Růska z Brna. Z různých důvodů to nevyšlo, což v případě Růska ale neznamená, že náš zájem skončil. Do konce přestupního období je dost času a negativní postoj mateřského oddílu se může změnit," uvedl trenér Kozel.

Milan Baroš už další góly v dresu Baníku Ostrava nepřidá.

Vlastimil Vacek, Právo

S třemi novými hráči je spokojený. „Potřebovali jsme po odchodu Hrubého hráče do středu pole, kde jsme neměli takovou konkurenci. Tetoura znám od 17 let, je to fotbalista, který se snaží hrát v každé situaci. Dalšího takové hráče jsme neměli. Od Kuby Drozda nemůžeme chtít, aby v 17 letech tvořil hru. Mohlo by mu to uškodit, kdybychom mu naložili moc. Další posily - Juroška a Zajíc - jsou pro svou pohyblivost a pracovitost posílením a věřím že nám pomůžou, řekl Kozel.

Trenér Luboš Kozel jásá.

Vlastimil Vacek, Právo

Baník do sezony vstoupí na hřišti Karviné. „Je to derby, Karviná se proti Baníku vždy dokázala vybudit k velmi dobrému výkonu. Nicméně za sebou máme velmi kvalitní přípravu a věřím že na tom budeme lépe než na jaře nejen po fyzické stránce, v níž jsme za nejlepšími týmy ligy zaostávali," upozornil trenér Baníku.

„Příprava, v níž jsme hráli proti kvalitním soupeřům, ukázala, že jsme přímočařejší a do koncovky se dostáváme ve větší počtu hráčů. Cítím, že jsme schopni dávat góly a že jsme silnější. V zimě jsme s Prostějovem hráli nerozhodně, teď jsme dali Třinci osm branek a to není náhoda," poukázal Kozel.

Baník se po 28 letech znovu oblékne do dresů značky Puma. „Partnerství s Pumou bylo hodně úspěšné a jsem rád, že jsme se k této spolupráci vrátili. Věřím, že budeme zase tak úspěšní, jak tomu bylo v těch 12 letech v minulosti," řekl výkonný ředitel Baníku Michal Bělák. „Je to návrat k tradici. Znovu budeme hrát v modrobílé kombinaci," dodal Bělák.