Pro Karvinou rozhodla rodina a touha vrátit se domů, řekl Papadopulos

Mezitím si zkusil německou, nizozemskou, ruskou a polskou ligu. „V zahraničí jsem byl posledních jedenáct let a už mě to prostě táhlo domů. Dokonce jsem uvažoval i o tom, že kariéru ukončím, ale během tří týdnů, kdy jsem měl volno, se mi to rozleželo v hlavě, navíc se ozvala Karviná, tak jsem si řekl, že zkusím něco odtrénovat, a pokud budu cítit, že jsem zdravý, tak budu otevřený i možnosti návratu do české ligy. A teď se už těším na začátek sezony," uvedl Papadopulos.

Ostravský rodák podepsal v Karviné roční kontrakt. „Vzhledem k tomu, že už jsem uvažoval i o konci, tak jiné varianty, než smlouva na rok, nepřipadaly v úvahu. Stejně si myslím, že je to asi poslední rok, i když nikdy neříkej nikdy. Důležité bude, abych byl sám se sebou spokojený, a samozřejmě stěžejní bude, jak bude sloužit zdraví," poukázal fotbalista, který má ve statistikách šest reprezentačních startů.

V Karviné se uvedl skvěle. Hned v prvním přípravném utkání proti polskému Jastrzebie se gólově prosadil. „S týmem trénuji jen deset dní, mám za sebou pouze jeden přípravák, do kterého jsem navíc šel z plné zátěže, takže ohledně své formy si teď netroufnu nic bližšího říkat. Věřím tomu, že si to brzy sedne a až budou i svěží nohy, půjde to nahoru," pousmál se útočník.

Ligovou premiéru mu los přichystal parádní. Hned v úvodním kole se Karviná v neděli utká s Baníkem Ostrava, v jehož dresu Papadopulos odehrál 51 ligových zápasů a dal devět gólů. „Baník jsem stále sledoval i v zahraničí. Jsem pořád jeho fanouškem. Teď ještě emoce nepociťuji, ale jak se bude utkání blížit, bude to větší, protože Baník je klub, který mě vychoval. Čekám specifický zápas, nicméně je jasné, že teď jsem hráč Karviné, takže se budu snažit podávat co nejlepší výkony za klub, kde působím. Baník chceme porazit," upozornil Papadopulos.