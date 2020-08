Hlavním cílem Zbrojovky je záchrana. Mezi elitu vstupuje s novým generálním partnerem

„Nic lepšího jsme si ani nemohli přát. Všichni jsme na zápas nesmírně natěšení. Nebudeme favority, ale nedáme Pražanům rozhodně nic zadarmo. Škoda jen, že kvůli opatřením ohledně koronaviru nemůže být plné hlediště," lituje kouč Zbrojovky Miloslav Machálek.

Podobně smýšlí i brněnský kapitán Pavel Dreksa. „Budeme se snažit Spartu co nejvíc potrápit. Nemáme co ztratit, to může být naše výhoda. Na prvním utkání v sezoně vždycky strašně moc záleží, bylo by tudíž skvělé urvat aspoň bod. Bude to ovšem náročné, Letenští mají výborný tým," uvědomuje si.

Zbrojovka během krátké letní přípravy vyhrála tři z pěti přátelských duelů. Porazila Olomouc i Zlín, avšak paradoxně padla s druholigovými celky Blanska a Líšně. „Když jsem kluky trochu pochválil, hned byli někde nahoře na hrušce. Takže jsem pak byl i po výhrách kritický," usmívá se Machálek, podle něhož bylo přípravné období letos mimořádně krátké a specifické. „Sám jsem zvědavý, jak se nám povede zvládnout úvodní zápasy sezony," vyhlíží už netrpělivě mistrovské duely.

Brněnský dres už nebudou oblékat obránce Eismann, který ukončil kariéru, a záložník Krška, jenž přestoupil do sousední Líšně. Defenzívu by měli vyztužit Moravec, který přišel z Karviné, a líšeňský Hlavica, jenž se však v přípravném střetnutí v Blansku zranil v obličeji. Z Prostějova bude ve Zbrojovce hostovat Koudelka a z Líšně se vrátil stoper Černín. „Ještě nemusí být všem změnám konec. Vzhledem ke zraněním Hlavici a Kryštůfka se poohlížíme po stoperovi. Nebude jím ale zlínský Bačo," reaguje brněnský sportovní manažer Tomáš Požár na spekulace, které se vyrojily v posledních dnech.

Hlavním cílem Zbrojovky po postupu do první ligy je záchrana. „Mezi elitu se vracíme s pokorou. Naší ambicí je zabydlet se v nejvyšší soutěži. Zabojujeme o co nejlepší umístění," předsevzal si Machálek.

Brňané budou v utkáních nejvyšší soutěže oblékat dresy s logem nového generálního partnera, jímž se stala společnost Wedos, která je největším poskytovatelem webhostingových služeb v České republice. „Její příspěvek nám pokryje osminu rozpočtu na sezonu," pochvaluje si majitel klubu Václav Bartoněk. „Chceme být třináctým hráčem Zbrojovky. Dvanáctým jsou její skvělí fanoušci," tvrdí Josef Grill, předseda představenstva společnosti Wedos.