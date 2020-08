Filip Twardzik jde v tátových stopách: Chci se posunout dál

Mohl si v nové sezoně zahrát Evropskou ligu, stoper Filip Twardzik ale trochu nečekaně zvolil návrat do Česka, kde se upsal ligové Karviné. Obránce s velmi dobrou kopací technikou po vydařeném angažmá ve slovenském Ružomberku má ve slezském týmu zacelit místo po srbském stoperovi Milanu Rundičovi, který zamířil do Polska.

„Táta tady chvíli hrál, což hrálo určitou roli. I kvůli tomu jsem vybral Karvinou. Je v tom trochu i nostalgie. Chci se posunout dál a věřím, že mi v tom Karviná pomůže," prozrazuje 27letý rodák z nedalekého Třince.

Nabídku z týmu polské ligy, který bude hrát evropský pohár, odmítl. „Byla od velmi ambiciózního týmu, ale jejich zájem nebyl tak velký jako z Karviné. Naopak karvinský trenér Juraj Jarábek mi volal každý den. Ptal se, jak jsem na tom, jestli už jsem někde podepsal. Cítil jsem, že mě tady chtěl," přiblížuje Twardzik. „Bylo zřejmé, že mě strašně chtějí a já jdu tam, kde se budu cítit dobře. Udělalo to na mě dojem, proto jsem tady."

Martin Šindelář (uprostřed) v dresu Karviné.

MFK KArviná

Karviná po postupu do ligy v roce 2016 zatím pokaždé hrála o udržení. Dvakrát se zachránila v posledním utkání, v minulé sezóně ji možná zachránilo to, že se nesestupovalo. „Českou ligu jsem moc nesledoval, ale za tu chvíli, co tu jsem z toho mám dobrý pocit. Některé kluky znám, třeba s Kristim Qosem jsem hrál. Znám i Rafaela Tavarese, který hrál v Trnavě. Vím, že minulý rok Karviná hrála o záchranu, ale věřím, že teď to bude o něco lepší. Tenhle tým má na víc," přemítá fotbalista, jenž sbíral zkušenosti v Herthě Berlín, Celticu Glasgow či Boltonu Wanderers.

Ligu v Česku si Twardzik zahraje vůbec poprvé. V roce 2015 byl na testech ve Slavii, před dvěma lety o něj stála prvoligová Opava. Námluvy ale nevyšly a Twardzik zamířil na Slovensko. V Česku je jeho dosavadní maximum druhá liga ve Vítkovicích. „Jdu tak trochu v tátových stopách. Byl jsem ve Vítkovicích, teď v Karviné. Uvidíme, možná se posunu ještě někam dál," vykládá syn někdejšího brankáře Vítkovic, Opavy či Slavie Reného Twardzika.

Zatímco ve Vítkovicích hrál často ve středu pole, v Ružomberku se posunul zpátky mezi stopery, kde by ho rád viděl i trenér Jarábek. „Ve Vítkovicích mě vyzkoušeli asi všude. Myslím, že někde na stoperu ve středu hřiště mi to vyhovuje nejvíc, ale záleží, kam mě dá trenér. Zkoušeli jsme to na tři stopery, pak i na čtyři obránce. Myslím, že do jedné z těchto pozic mě trenér bude dávat," říká Twardzik.

Michal Papadopulos (uprostřed) vstřelil první gól Karviné.

mfkkarvina.cz

Přestup do Karviné bere jako další krok v restartu kariéry, kterou mu přerušilo zranění kotníku po konci angažmá v anglickém Boltonu. „V Boltonu jsem skončil v blbém období. Byl konec transferů, musel jsem čekat a 4. ledna 2017, to si pamatuju dodnes, jsem hrál s bráchou halový turnaj a jeden protihráč mi přejel kotník. Léčil jsem se čtyři měsíce. Do haly už nepůjdu. Nebo ji alespoň důrazně omezím," pousmál se Twardzik.