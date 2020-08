Kováč se v Opavě zřejmě chopí i role sportovního manažera

Na soupisce Opavy bude scházet i talentovaný středopolař Filip Souček, jenž přestoupil do Sparty. Z omlazené sestavy bude naopak znovu vyčnívat nejstarší hráč ligy 42letý Pavel Zavadil. „Máme za sebou specifickou přípravu, která byla kvůli karanténě velmi krátká. V průběhu šestnáctí dní jsme kromě nabírání kondice odehráli tři utkání. V prvních třech dnech jsme hráčům strašně naložili, abychom byli za dobře naladěni na Plzeň," popisoval trenér Opavy Radoslav Kováč.

Začínající kouč, který před koncem minulé sezóny přišel ze Sparty, se velkého počtu posil nedočkal. Přišel jen Polák Bartosz Pikul z Odry Wodzisław a útočník Dukly Praha Lukáš Holík. „Jsme rádi, že Lukáše máme. Věřím, že zvýší produktivitu," uvedl Kováč, jenž k posilám počítá také Texla, kterému bylo prodlouženo hostování z Olomouce a Helešice, jenž v Opavě hostoval a nyní do SFC z Baníku přestoupil.

Fanoušci fotbalové Opavy

Pavel Mazáč / CNC / Profimedia

V přípravě Opava odehrála tři utkání. Dvě skončila nerozhodně 1:1, s vídeňským Rapidem Slezané prohráli 3:5, přestože po hodině hry vedli 3:0. „Prostřídali jsme, přišli mladí kluci, kteří na takové úrovni ještě nehráli. Byl to pro ně velký test. Viděli, že musí pracovat v nejvyšší rychlosti, aby se mohli na velký fotbal adaptovat," poukázal Kováč, kterému v sestavě stále schází jeden hráč do středu pole.

„Potřebovali bychom tam někoho zkušenějšího," naznačil Kováč, že exopavský Filip Souček vytouženou posilou není. „Filipa bychom vzali okamžitě, ale není to ten hráč, o něhož usilujeme. Jsem v kontaktu s Tomášem Rosickým a zatím to vypadá, že zůstane ve Spartě," přiblížil Kováč, kterému možná přibydou i jiné než trenérské povinnosti.

Jednou nohou v Baníku je současný sportovní manažer Alois Grussmann, jehož práci by mohl v Opavě převzít právě Kováč. „Baník Aloise Grussmanna oslovil, ale jak to dopadne, to zatím nemůžu komentovat," řekl ředitel klubu Jaroslav Rovňan. „Nicméně tahle možnost je na stole, to můžu potvrdit. Pracujeme s tím a jsme připraveni. Jednou z možností je, že některé pravomoci převezme trenér, protože spolu úzce spolupracovali," dodal Rovňan.