Moje cena byla přemrštěná, uškodila mi hodně, míní Matoušek

Ale Slavia vás opět poslala na další hostování, tentokrát do Liberce. Ve Slavii byste šanci nedostal?

Ve druhé části minulé sezony na jaře nebyla moje výkonnost optimální, spíše žádná. Čtyři měsíce jsem byl zraněný, pak byla kvůli koronaviru přestávka, rozjíždělo se to pomalu a už jsem se do patřičné formy nedostal. Sám vím, že na to, jak dokážu zahrát, to ode mě bylo málo. Však jsem si na jaře nepřipsal ani bod. Sám jsem usoudil, že bude lepší, když se půjdu rozehrát do jiného klubu. V téhle situaci bych ve Slavii určitě žádnou šanci neměl.

Proč jste však nezůstal v Jablonci a přesunul se do nedalekého Liberce? Vyhnul byste se dalšímu zvykání na nové prostředí.

To je sice pravda, ale cítil jsem, že potřebuji změnu a že by mi změna týmu mohla pomoci. Hlavním důvodem také bylo, že se mi líbilo, jak proti nám Liberec hrál. Na rychlé brejky, na tahové hráče. V Jablonci se spíše kombinovalo, ale tady se fakt snažíme hrát hodně rychle dopředu, což by mi mohlo sedět.

Jan Matoušek.

FAČR

Tak jako Tomáši Malinskému, který si pak vysloužil místo ve Slavii?

Přišel jsem však na jinou pozici než Malina, který tady hrál zkraje. Já bych se měl pohybovat spíš na podhrotu, na lajně zaskočit občas. To byl i další důvod změny prostředí. V Jablonci jsem byl spíš stavěný na kraj, což mně moc nesedělo. Když se koukneme na statistiky, tak na podhrotu jsem body sbíral, kdežto na kraji jsem většinou dost propadal. Ale na to se nemůžu vymlouvat. Velký hráč by měl zahrát oboje pozice. Na mě se možná projevuje, že jsem ještě stále mladý.

Gól! Jan Matoušek právě rozhodl o výhře Slavie v Kodani.

Martin Malý/SK Slavia Praha

V květnu vám bylo 22 let. Do Slavie jste přestoupil před dvěma lety za neobvyklých 40 milionů korun a kvůli tomu se od vás možná hned čekalo více, než by asi bylo u dvacetiletého kluka zdrávo. Jak se na to nyní s odstupem dvou let díváte, neuškodilo vám to?

Osobně to vnímám tak, že mi to uškodilo hodně. Přišel jsem za peníze, za které chodí hotoví hráči ze zahraničí. Místo toho kupovali kluka z Příbrami, který v té době měl čtyři ligové starty. Takže očekávání je mnohem vyšší, než kdybych šel za pět milionů. Ale jako hráč bych se s tím měl popasovat a jednou i dokázat, že za to stojím. Každý mi radí, že na tu částku nemám myslet, že je to věc klubů, ne moje. Snažím se na to nemyslet, ale někdy je to prostě těžký. Bralo se to, jako kdyby přišel hotový hráč ze zahraničí a měl ve Slavii rovnou dávat patnáct gólů za sezonu. Sám za sebe řeknu, že ta cena byla v tomhle směru přemrštěná, ale taková je teď doba.

Liberec je za poslední dva roky již vaším čtvrtým klubem. Netoužíte už někde zakotvit na delší dobu?

Samozřejmě, že nejvíc bych chtěl hrát ve Slavii. Když by se to do nějaké doby nepodařilo, dávám tomu maximálně dva roky, to mi bude už 24 let, bylo by pak asi na čase řešit nějaký přestup, protože pro hráče není dobré chodit neustále po hostováních. Hráč je vždy brán jinak, když je hráčem klubu, než když tam hostuje. Ale nevzdávám se. Doufám, že se mi tato sezona stejně jako celému týmu vyvede a že pak budu mít do Slavie dveře otevřené, abych mohl zabojovat o místo.

Jan Matoušek v dresu Slavie během utkání s Bohemians.

Vlastimil Vacek, Právo

Cítíte o to větší motivaci?

Motivaci mám pořád, ale teď je možná větší právě z toho důvodu, jak se mi jaro nepovedlo. Můžu říct, že jinak se mi v první lize vlastně pokaždé dařilo. První sezonu jsem dal deset gólů, na podzim v Jablonci pak šest a na tři nahrál a následující půlrok nic. Vlastně poprvé, co jsem delší dobu gól nedal. Od toho se snažím odrazit, chytit se jednoduchými věcmi. Vím, že hned ze začátku nebudu hrát jak v Příbrami nebo na začátku v Jablonci. Musím se k tomu propracovat postupnými krůčky, abych byl schopný pomoci týmu co nejvýš v lize a postoupit dál v Evropě.

Mimochodem v Liberci vás je na hostování ze Slavie hned šest. Padají na tohle téma v kabině vtipy?

Nejen u nás v kabině, ale myslím, že po celé republice, kde se o fotbal zajímají. (usměje se) Myslím, že v dalších letech přijde nějaký opatření, jak se občas píše. Nevím, zda je to až tak správné, když přijde na hostování z jednoho klubu šest hráčů.

Daniel Krch z Bohemians a Jan Matoušek z Příbrami během utkání nadstavby Fortuna ligy ve skupině o záchranu.

Vlastimil Vacek, Právo

Vy jste si kvůli hostovačkám proti Slavii vlastně nikdy nezahrál, jak se koukáte na omezení startů kvůli vzájemným dohodám klubů?

Na hostování chodí hráč za tím, aby hrál. Ale pak přijde takový zápas, obzvlášť se Slavií, která je nejlepší v republice, a nemůžeme si proti ní zahrát. Teď to bude ještě o to těžší, že je nás tu je šest, takže vypadne půltucet lidí. Pro nás to tak bude obrovsky těžký zápas a my se budeme jen dívat. Myslím, že by to mělo být stejné jako v ostatních ligách, kde je to povolené. Třeba v Lize mistrů teď Coutinho, který je v Bayernu na hostování z Barcelony, proti ní normálně hrál, a ještě dá dva góly a na další nahraje. Každý hráč se chce proti svému týmu ukázat a když proti nim nemáme možnost hrát, tak je to těžké.

Takže vy byste byl jednoznačně pro.

Ano, byl. Ten tým nás sem poslal na hostování, v podstatě by se dalo říct, že nás nepotřebuje, takže nevidím důvod, proč bychom neměli hrát. Když jsou tam lepší hráči než jsme my, tak by s námi neměli mít problém.