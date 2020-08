Sigma s minimálními změnami a skromnými ambicemi

Se skromnými ambicemi v podobě umístění ve středu tabulky, to i s ohledem na minimální změny v kádru, vstoupí do nové sezóny fotbalisté olomoucké Sigmy. Ti přišli o nejlepšího střelce Lukáše Juliše, který se z hostování vrátil do pražské Sparty. Místo něj přišel Slovinec Dominik Radič, který v Česku teprve sbírá zkušenosti. Obranu pak vyztužil zkušený stoper Roman Hubník, jenž se na Hanou po létech vrátil z Plzně.

„Se složením týmu nejsme spokojeni. Chtěli jsme získat o dva hráče víc. Měli jsme vytipované takové, kteří by zapadli a pomohli by nám. Jenže jednání nedopadla," přiznal sportovní ředitel Sigmy Ladislav Minář s tím, že pokud se nějaká možnost ještě naskytne, rád by přivedl dva záložníky, krajního a středového.

„Mužstvo má na to, hrát v první polovině tabulky. Tam bychom se rádi pohybovali, abychom mohli dát příležitost dalším mladíkům z vlastní líhně," tvrdí Minář.

Tým Sigmy Olomouc.

Jaroslav Svoboda, ČTK

Podobně to vidí i kormidelník Sigmy Radoslav Látal. „Chceme napravit loňský nepodařený ročník, což znamená být lepší herně i výsledkově. Liga ale bude s ohledem na zrušení nadstavby jiná. Kdo myslí na pohárovou Evropu, musí být do šestého místa. Důležitý proto bude vstup do soutěže. Já však klukům říkám, ať se dívají také za sebe. Přece jen, sestupovat budou tři, a to je velká hrozba," zdůraznil Látal.

Za největší problém svého celku považuje nízkou produktivitu. „V útočné fázi máme dlouhodobé problémy. Proto jsme se jí v přípravě hodně věnovali. Snad to něco přinese," doufá olomoucký kouč, jehož mrzí zranění středních obránců Víta Beneše a Jana Šterby. „Chtěli jsme zkoušet systém ze třemi stopery. Stihli jsme to však jen v jednom zápase. Po zranění těch dvou, nám zůstali už jen dva další, a tak to nemělo cenu. Navíc u Štěrby jde o dlouhodobější záležitost. Škoda," povzdechl si Látal.

V úvodním kole jeho svěřence čeká v sobotu silný Liberec. „Bude to oříšek, i když v kádru mají hodně změn. Herní způsob ale podle mého zůstal stejný. Budou dobře bránit a soustředit se na rychlé brejky. Hrajeme ale doma, a tak věřím, že to zvládneme," dodal lodivod Hanáků.