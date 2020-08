Trable Plzně nekončí! Start ligy je ohrožen, před Alkmaarem jdou hráči do izolace

Páteční start fotbalové ligy je ohrožen. Výsledky čtvrtečních testů ve Viktorii Plzeň byly negativní u všech hráčů i trenérů klubu. Pozitivní test však zaznamenal jeden z členů širšího realizačního týmu, klub i nadále vše intenzivně řeší s příslušnými orgány ochrany veřejného zdraví a rozhodl se pro další kolo testování. Plzeň má v pátek hrát s Opavou a již příští týden v Alkmmaru vstoupit do předkol Ligy mistrů...

Problémy nekončí, nevzdávají se však naděje.

„Pozitivně testovaný člen širšího realizačního týmu, který je bezpříznakový, byl ihned izolován a klub se rozhodl okamžitě podstoupit další kolo testování. Proběhne hned v pátek v ranních hodinách," informuje mluvčí klubu Václav Hanzlík.

Viktoria ve středu ohlásila, že pozitivní nález na koronavirus měl jeden z hráčů.

„Všechny kroky konzultujeme a řídíme se pokyny Krajské hygienické stanice a vzniklou situaci intenzivně řešíme i s vedením LFA. Nechceme absolutně nic podcenit i vzhledem k tomu, že si uvědomujeme velkou míru zodpovědnosti. Výsledky pátečních testů budou klíčové pro vedení soutěže ve věci dalšího rozhodování," dodává Hanzlík.

Klub zároveň od pátku vstupuje do naprosto výjimečného stavu řízené izolace. Kompletní tým bude až do úterního odletu k utkání 2. předkola Ligy mistrů do Alkmaaru pobývat na hotelu, odloučený od rodin a veškerých rodinných příslušníků. „Sehrání zápasu je pro nás absolutní prioritou a vše jí nyní podřídíme," zdůrazňuje generální manažer Adolf Šádek.