Slávista Stanciu sbírá trofeje a má velké přání: Chtěl bych si zahrát proti Liverpoolu

Báječná sezona s krásným koncem. Sedmadvacetiletý rumunský záložník Nicolae Stanciu na jaře sbíral trofeje. Titul se Slavií, pak cenu pro nejlepšího záložníka ligy a také pro nejlepšího cizince. Navíc byl nejlepším gólovým asistentem s jedenácti přihrávkami. Před startem nové sezony převzal i ocenění za nejčastější „účast“ v sestavách kola deníku Právo, jejich vítěz už téměř dvacet let dostává Cenu Práva pro nejlepšího hráče ligy (na snímku v galerii). Stanciu je prvním cizincem, který ji získal a poskytl při té příležitosti i rozhovor.

Berete minulou sezonu jako svoji nejlepší v české nejvyšší soutěži?

Asi ano. Vždycky se snažím tvrdě pracovat pro tým a každý den zlepšovat i sám sebe. Všichni kluci v týmu jsou skvělí. Velmi mi pomáhají jak na hřišti, tak i mimo něj. Díky nim je pro mě daleko jednodušší podávat dobré výkony. Velmi důležitá je také důvěra, kterou mi projevují trenéři. Jsem velmi rád, že můžu být součástí takového týmu.

Přihrál jste na jedenáct gólů, ale sám vstřelil jen čtyři. Nemrzí vás, že jich nebylo víc?

Nemrzí mě to. Nestanovuji si počet gólů nebo asistencí, na který bych měl dosáhnout. Jsem jen rád, když skončíme na prvním místě. Mám větší radost z toho, když dá spoluhráč gól po mé přihrávce, než když ho vstřelím já. Nakonec to není o tom, kdo dá góly nebo přihraje. Je to každý den jen o týmu a o tom, že musíme zvítězit, ať se děje cokoliv.

Šťastný slávista Nicolae Stanciu po výhře v Teplicích

Vlastimil Vacek, Právo

Slavia vládne domácí lize, úspěšná je v Evropě, v čem je její kouzlo a síla?

Jsme jedna velká rodina. Skvěle si rozumíme a každý den tvrdě trénujeme, abychom uspěli. Jednou z našich hlavních zbraní je to, že nás trenéři připraví výborně na každé utkání.

Jak podle vás Slavia posílila před startem sezony?

Myslím, že k nám v létě přišla spousta dobrých, velmi kvalitních hráčů. Určitě s nimi budeme nyní silnější, bez pochyby nám pomůžou.

Máte vysněné kluby, s nimiž byste se chtěl potkat v Lize mistrů?

Především chci, abychom ji zase hráli. Až se kvalifikujeme do skupinové části, potom uvidíme, proti komu budeme hrát. Kdybych si měl ale vybrat jeden tým, rád bych si zahrál proti Liverpoolu.