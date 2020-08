Hrůzný poločas Zbrojovky. Zraněný Dreksa chyběl, vázla nám organizace defenzívy, stýská si kouč Machálek

Takhle si premiérový duel po návratu do nejvyšší soutěže určitě nepředstavovali ani v nejhorším snu. Brněnští fotbalisté prožili v zápase se Spartou při vstupu do nového ročníku první ligy hrůzný první poločas, po němž prohrávali vysoko 0:4. Po pauze se ale zlepšili, další branku už neinkasovali a díky Štepanovského povedené trefě vstřelili aspoň čestný gól.

„Já jsem se už před ligovým startem obával, že budeme potřebovat dva či tři zápasy, abychom si zvykli na vyšší rychlost a větší agresivitu v elitní soutěži. Bohužel se to potvrdilo," přiznává kouč Zbrojovky Miloslav Machálek. „Sparta je evropské mužstvo, předčila nás kvalitou. Nijak zvlášť herně nedominovala, avšak důsledně dohrávala každý souboj. Potrestala veškeré naše chyby, což by se ve druhé lize nestalo. Nabrali jsme rychle dvougólové manko, to by otřáslo i mnohem zkušenějším týmem," přemítá.

Jednu z hlavních příčin krajně nepovedeného začátku utkání vidí Machálek v absenci zraněného kapitána Dreksy, který nedokončil páteční trénink. „Z postu stopera řídí naši defenzívu. Proti Spartě nám bez něj organizace obrany silně vázla," všiml si.

Trenér Zbrojovky Brno Miloslav Machálek během utkání se Spartou.

Vlastimil Vacek, Právo

Za stavu 0:4 řekl o přestávce svým hráčům v kabině, aby se pokusili dohrát střetnutí se ctí. „Měli jsme to vzhledem k nepříznivě se vyvíjejícímu průběhu zápasu strašně složité. Zvlášť když to byla naše ligová premiéra a nastoupili jsme doma před našimi skvělými fandy. Druhá půle už byla z naší strany i díky střídáním naštěstí v pořádku. Je mi ale jasné, že sparťané už podvědomě polevili," říká Machálek.

Uvědomuje si, že v příštím duelu, v němž bude jeho celek za týden hostit Bohemians 1905, se musí Zbrojovka výrazně zlepšit. „Kluci se rvali ze všech sil, ale nevím, proč jsme tolik kombinovali na vlastní půlce. Z toho plynuly naprosto zbytečné ztráty míčů a rychlé sparťanské brejky. Toho se budeme muset napříště rozhodně vyvarovat," předsevzal si brněnský trenér.