Na výkonu z druhé půle můžeme stavět, míní po duelu se Spartou Štěpanovský

Zaskočil v roli kapitána za zraněného Dreksu, ale premiérový duel po návratu do první ligy se jeho mužstvu vůbec nevydařil. Zkušený slovenský bek Peter Štepanovský po pauze jen zmírnil gólem na 1:4 krutou porážku brněnských fotbalistů se Spartou.

Proč se vám tak katastrofálně nevydařila úvodní půle?

Herně jsme se sparťanům vyrovnali, ale my jsme se hned zkraje dopustili zbytečných chyb a oni je důsledně potrestali. Na to jsme ve druhé lize nebyli zvyklí. V příštím utkání s Bohemkou se jich musíme vyvarovat. Na mnohem vyšší tempo si musíme co nejrychleji zvyknout.

Jak moc vám chyběl zraněný stoper Dreksa?

Hodně. Je to náš lídr, nejvýraznější postava v kabině. Bohužel hrát nemohl. Nedá se nic dělat, musíme bojovat ze všech sil i za zraněné. Pavel Dreksa bohužel není naším jediným hráčem na marodce.

Peter Štepanovský během přípravy na ligovou sezonu.

fcbrno.cz

Jak vypadala za krajně nepříznivého stavu 0:4 o přestávce atmosféra v šatně?

Při Dreksově absenci jsem si vzal slovo, snažil jsem se kluky vyhecovat. Pak se přidali i ostatní. Řekli jsme si, že pátý gól už rozhodně nesmíme dostat a sami že musíme nějaký vstřelit. Předsevzali jsme si, že budeme jezdit po zadku. Chtěli jsme se tak odvděčit našim fanouškům, kteří za námi stáli, i když jsme vysoko prohrávali.

Po pauze jste Spartu zatlačili...

Je to tak. Vypracovali jsme si docela dost šancí. Škoda že jsme nedali víc gólů, mohli jsme zápas ještě zdramatizovat.

Z vašeho týmu jste skóroval jenom vy. Jak jste viděl vaši trefu?

Ondra Pachlopník mě skvělým centrem našel na levé straně hřiště. Zůstal jsem na chvíli neobsazený, a tak jsem si balon zpracoval a napálil jsem ho na bránu. Střela mi sedla parádně.

Bude vás první brněnský gól po návratu mezi elitu něco stát?

Asi ano, i když jsem pokladník. Stejnou funkci ovšem zastává i Kuba Šural, tak se asi placení nevyhnu. (úsměv)

Jaké plyne pro Zbrojovku z nepovedeného střetnutí se Spartou ponaučení?

Porážku hodíme rychle za hlavu, ale veškeré chyby si musíme důkladně rozebrat. Na výkonu z druhé půle však můžeme propříště stavět. Snad budeme za týden po utkání s Bohemians mnohem spokojenější.