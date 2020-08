Takhle se chodí za góly! Bohemka do toho šla s nadšením, na rozdíl od nás, zlobil se po výprasku Weber

„Mrzí mě, že jsou věci, na které se připravujeme a dostaneme z nich góly. Přes dobrý začátek jsme první gól soupeři darovali sérií tří chyb. Hrubka změnila výrazně utkání, celou taktiku obrátila naruby. Když nedokážeme splnit taktické pokyny, je to složité," povzdechl si Weber.

Středočeši posadili domácí na koně hrubkou v rozehrávce, kterou vyrobil Túlio. Když přidal Jindřišek po půl hodině druhý gól z penalty, klokanů bylo plné hřiště. A hosté nestíhali. „Druhý gól nakopl domácí definitivně, měli neskutečný lauf. Odpočítával jsem vteřiny do přestávky. Abychom s tím něco mohli udělat. Domácí hráli celkově výborně, takhle se chodí za góly. S nadšením, s jakým do toho šli hráči Bohemky a my, bylo rozdílné," uvedl Weber, který byl zklamaný z výkonů obranné řady.

„Individuální výkony v obraně nebyly dobré, tři ze čtyř gólů jsme si zavinili sami. Z jednoho zápas nebudu ale nebudu dělat ukvapené závěry, používat silná slova," dodal boleslavský kouč.