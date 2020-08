Naivní chyby! Góly jsme Slavii nabídli lajdáckostí, štve trenéra Budějovic po výprasku

V čem vidíte příčiny nezdaru?

Bohužel chyby, které jsme dneska udělali, soupeř jako Slavia prostě trestá. Bohužel jsme jim góly sami nabídli svojí naivitou a lajdáckostí. Bavili jsme se o tom, že náš výkon musí být organizovaný a zodpovědný, což mi ale chybělo. V některých pasážích hry jsme se chovali až alibisticky.

Nástup do utkání jste nezvládli. Po pěti minutách prohrávali 0:2, po pětadvaceti minutách dokonce 0:3...

Vstup byl z naší strany katastrofální! První tři góly padly po našich hrubých individuálních chybách, které se nemůžou s takovým soupeřem zkrátka stávat. To nás mrzí nejvíc. Dneska jsem postrádal, aby na hřišti jeden za druhýho máknul. Soupeř byl po všech směrech lepší. Poločas 0:3, s tím se dá těžko něco dělat. Padla pak na nás deka a Slavia byla na koni. Je potřeba, aby si kluci uvědomili, že co nás zdobilo minulý ročník, je už pryč. Začala úplně nová sezona.

Zleva Petr Javorek z Českých Budějovic a Lukáš Masopust ze Slavie.

Václav Pancer, ČTK

Stejně jako v ligové generálce se Salcburkem jste znovu obdrželi branku jen pár vteřin po výkopu, navíc hned poté přišel další úder Slavie po rohovém kopu. Rozhodl druhý gól o osudu celého zápasu?

Ano, druhý gól zápas zlomil. Se Salcburkem jsme sice udělali chybu, ale potom jsme je už nedělali. Připravujeme se na standardky, hráči mají osobně bránit protihráče a kluk, který ho má mít na starosti, zůstane před první tyčkou stát a soupeře neobsadí. Druhý gól byla rána, třetí pak byl vlastní a pak už se s tím těžko dalo něco dělat, protože Slavia je někde úplně jinde. Naivními chybami jsme jí výhru nabídli a pak je z toho debakl, jaký je.

Považujete za výhodu, že reparát můžete složit už v pátek na hřišti Baníku a nemusíte na další duel čekat delší dobu?

My teď musíme především zapracovat na tom, abychom se dokázali zvednout psychicky. Protože rána to pro nás je. Může se prohrát, ale my prohráli velkým rozdílem a samozřejmě na psychiku tohle určitě bude mít nějaký vliv. Budeme s těmi kluky hodně mluvit. Je mi líto nových hráčů, protože pro ně je to obrovsky těžký. Přišli s očekáváním, měli nahradit bývalé hráče a hned přijde taková rána. Nepříjemný vstup do nového klubu. Je na nás, abychom jim dokázali pomoct a zvedli se jako tým.